Domani, domenica 17 settembre 2023, ci sarà la sfida al vertice in Serie B fra Catanzaro e Parma. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 10 punti dopo quattro giornate di campionato.

Nel capoluogo calabrese si respira da tempo aria di grande euforia e entusiasmo. Per la sfida contro gli uomini di mister Pecchia, i biglietti sono andati sold out nel giro di qualche ora. Intanto ieri venerdì 15 settembre, nel catanzarese, precisamente a Botricello, è stato inaugurato un club di tifosi, il “Club Ultras Botricello Marcedusa”.

Le parole del presidente del Club Ultras Botricello Marcedusa, Maurizio De Rose

Il presidente del club, Maurizio De Rose nell' occasione ha dichiarato, a Blasting News: “Questo club è nato dall’entusiasmo creato attorno alla squadra. Tanti cuori giallorossi che fino a poco tempo fa erano un po’ tristi e ora sono ritornati in auge. Speriamo di continuare su questa strada. Avremo diversi club di Catanzaro, Isola Capo Rizzuto, Sellia Marina, tanti tifosi”.

Avrebbe dovuto presenziare qualche componente della società giallorossa ma come ha spiegato il presidente del club: “Non sono potuti venire per gli impegni prossimi, ovvero la partita contro il Parma”.

Con gli emiliani ci sarà il sold out: “Speriamo di continuare così perché vorrà dire che il Catanzaro starà andando a gonfie vele”.

Le iniziative del Club Ultras Botricello Marcedusa non mancheranno: “Abbiamo già organizzato la sala per vedere le partite per chi non può andare in trasferta o allo stadio. Durante l’anno organizzeremo sicuramente altre iniziative e con la società siamo rimasti di effettuare un evento in un giorno più consono ai loro impegni per fare venire qualche rappresentante e calciatore”.

A Catanzaro tiene banco da tempo la questione stadio: “Ceravolo” o stadio nuovo: “Io ero per l’idea di uno stadio nuovo perché ci auguriamo che la capienza possa aumentare a 20 mila posti. Abbiamo una società forte alle spalle e con l’apporto dei tifosi penso si possano fare grandi cose”.

Presenti anche i sindaci di Botricello e Marcedusa

L’inaugurazione del Club Ultras Botricello Marcedusa è stata arricchita dalla collaborazione del servizio hostess di Arturo Celano con Alessia Barberio. All’evento, oltre ai tanti tifosi, compresa una rappresentanza degli Ultras Catanzaro 1973, sono stati presenti i sindaci di Botricello e Marcedusa.

Il primo cittadino di Botricello Saverio Simone Puccio, a Blasting News, ha affermato: “Una realtà particolare perché Botricello ha risposto sempre al tifo per il Catanzaro come ad esempio la festa della promozione o lo blocco della SS 106. C’è qui una grande realtà di supporters catanzaresi e l’abbinamento con Marcedusa ci fa essere ancora più cospicui come numero.

Si inizieranno ad organizzare diverse cose. Hanno già parlato di qualche progetto, non lo sveliamo ma c’è la volontà di invitare il Catanzaro, ad esempio sul lungomare, d’estate perché è sempre molto frequentato”. In occasione del derby contro il Crotone allo “Scida”, fu vietata la trasferta ai tifosi giallorossi che salutarono la squadra in partenza e festeggiarono il pareggio per 1-1 che mantenne la distanza dai rossoblu bloccando la strada: “Fu una giornata particolarissima. L’abbraccio dei tifosi all’andata e poi la grandissima festa con fuochi d’artificio. La dirigenza del Catanzaro fu molto colpita da quella accoglienza”.

Più o meno sulla stessa linea sono le parole del primo cittadino di Marcedusa, Domenico Garofalo: “Una realtà sociale molto importante.

Le due comunità si compattano in nome del Catanzaro e dei colori giallorossi. Ringraziamo questi ragazzi per aver creato questa bellissima realtà. Sarebbe bellissimo coinvolgere con iniziative di tipo sociale tutta la regione, il comprensorio e la provincia. Sarebbe carino portare i calciatori nelle scuole perché si tratterebbe di un esempio di valori legati allo sport, all’amicizia e allo stare insieme".