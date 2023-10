Secondo le ultime di mercato, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Federico Dimarco, terzino sinistro dell'Inter che la società nerazzurra valuterebbe 70 milioni di euro. Il Manchester United invece per la prossima sessione di riparazione invernale vorrebbe acquisire Federico Chiesa, esterno offensivo della Juventus che il ds Cristiano Giuntoli lascerebbe partire solo per una cifra superiore ai 70 milioni di euro.

Inter, Dimarco nel mirino del Real Madrid: i nerazzurri lo valuterebbero una cifra vicina ai 70 milioni di euro

Il Real Madrid nella prossima estate potrebbe rivoluzionare la fascia sinistra ed avrebbe messo nella lista dei possibili acquisti il nome di Federico Dimarco.

Il laterale mancino dell'Inter, piacerebbe al club spagnolo che in lui vedrebbe il perfetto sostituto di Ferland Mendy, esterno francese classe '95 che sarebbe destinato ad una cessione da parte dei "Galacticos". L'Inter, dal canto suo avrebbe già acquisito nella scorsa estate dal Monza quello che potenzialmente sarebbe l'erede di Dimarco, vale a dire Carlos Augusto e potrebbe dunque cedere alle lusinghe del club spagnolo solo qualora gli venisse offerta per il classe '97 una cifra attorno ai 70 milioni di euro. Il Real Madrid, in ogni caso avrebbe anche altre soluzioni per la fascia sinistra e l'alternativa a Dimarco per gli iberici sarebbe Alphonso Davies, fluidificante canadese del Bayern Monaco che la società bavarese valuterebbe una somma molto simile a quella richiesta dall'Inter per il suo calciatore.

Juventus, lo United vorrebbe Chiesa già dal prossimo gennaio: i bianconeri non vorrebbero cederlo per meno di 70 milioni

Il Manchester United, dopo aver messo fuori rosa Jason Sancho, starebbe cercando già per il mercato invernale un suo degno sostituto ed il nome che piacerebbe particolarmente al club inglese sarebbe quello di Federico Chiesa.

L'esterno classe '97, come ogni elemento presente nella Juventus, sarebbe potenzialmente in uscita per il club bianconero ma il ds Cristiano Giuntoli non vorrebbe privare la squadra di un calciatore cosi importante in una fase altrettanto delicata della stagione. Ecco perché il dirigente della Juventus valuterebbe la cessione di Federico Chiesa solo nel caso in cui il Manchester United si presentasse alla Continassa con un'offerta superiore ai 70 milioni di euro.

Se la società inglese decidesse di investire tanto denaro, allora poi i bianconeri non avrebbero difficoltà a girare parte del tesoretto guadagnato su uno tra Domenico Berardi, che l'ad del Sassuolo Giovanni Carvenali valuterebbe 30 milioni di euro o Mattia Zaccagni, che il presidente della Lazio Lotito potrebbe far partire per 20 milioni di euro.