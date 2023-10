Aria di crisi in casa Crotone. La formazione allenata dal tecnico Lamberto Zauli deve risollevare le sorti di una stagione fin qui decisamente avara di soddisfazioni. Con soli sette punti conquistati in sei giornate, la classifica impone ai calabresi la vittoria contro il Picerno per non distaccarsi ulteriormente dalle migliori formazioni del girone e continuare a sperare nella lotta per la promozione diretta. In settimana a metterci la faccia è stato il direttore sportivo Giuseppe Di Bari che ha fatto il punto dopo sei giornate di campionato, analizzando pregi e difetti della squadra pitagorica.

Crotone, Di Bari fiducioso

Nonostante i risultati negativi, a parlare nelle ultime ore è stato il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Di Bari: "Sono qui per metterci la faccia con il sostegno del direttore generale del presidente di tutta la società. Sono fiducioso, la squadra ha grandi margini di miglioramento. I risultati non ci hanno premiato. Ai tifosi dico di stare vicini per andare tutti insieme verso un'unica direzione altrimenti diventa destabilizzante. Dobbiamo solamente crescere, cercare di migliorarci, applicarci nel modo migliore per eliminare gli errori fatti e per dare continuità di risultati per alzare il livello di autostima. Ma deve esserci pieno supporto di tutti".

Un Crotone da decifrare

Dopo sei giornate il Crotone ha ottenuto solamente 7 punti, posizionandosi al momento in tredicesima posizione con soli due punti di margine dalla zona playout. In casa gli squali hanno trovato non poche difficoltà, ottenendo in tre gare una vittoria, un pareggio, e una sconfitta. Solamente in due gare stagionali i rossoblu hanno mantenuto la porta inviolata: si tratta della trasferta di Catania (0-1), e della vittoria casalinga contro il Sorrento (1-0).

Sono Ben 10 le reti subite al momento dalla retroguardia pitagorica, otto invece i gol siglati.

Zauli torna a parlare

Alla vigilia della sfida contro il Picerno, nella mattinata di sabato 7 ottobre sarà il tecnico del Crotone Lamberto Zauli a presentarsi in conferenza stampa allo stadio comunale Ezio Scida: sarà l'occasione utile per fare il punto a poche ore dal match, per conoscere la condizione della squadra, sapere di eventuali infortunati e conoscere lo spirito con il quale il Crotone avrà preparato il match casalingo.

Nessuno squalificato tra le fila dei rossoblù contro il Picerno di Emilio Longo: la certezza è il modulo, il 4-2-3-1 adoperato sin da inizio stagione. In attacco si ripartirà da Guido Gomez, a quota due reti e due assist nelle ultime tre giornate.