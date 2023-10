Secondo le ultime di mercato la Juventus potrebbe starebbe pensando di sostituire lo squalificato per doping Paul Pogba con Arthur Vermeeren, giovane centrocampista dell'Anversa valutato circa 13 milioni di euro. Nel frattempo ai microfoni di Sky Sport, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha confermato come Domenico Berardi sia stato molto vicino nella scorsa estate a divenire un calciatore bianconero.

Juventus, Vermeeren dell'Anversa sarebbe il nome osservato a centrocampo per il dopo Pogba

La Juventus, ora che la squalifica a Paul Pogba per doping è stata confermata, dovrebbe tornare sul mercato nella prossima sessione di riparazione invernale per trovare un centrocampista che ne possa prendere le veci e tra i nomi osservai dai bianconeri ci sarebbe quello di Arthur Vermeeren.

Il giovane mediano belga, che per nazionalità, posizione in campo e potenzialità è stato accostato ad un mostro sacro come Kevin De Bruyne, attualmente si trova nell'Anversa, club militante nella Jupiter League e presente nel gruppo H della Champions. Proprio l'ultimo match giocato dalla società belga in Europa contro lo Shakhtar sarebbe stato l'occasione colta da alcuni osservatori della Juventus per vedere da vicino le movenze di Vermeeren. Il classe 2005, sul quale avrebbero chiesto informazioni nel recente passato club come Milan e Barcellona, attualmente avrebbe una valutazione vicina ai 13 milioni di euro, somma che potenzialmente potrebbe crescere nell'arco nell'annata se Vermeeren dovesse confermarsi.

La Juventus, che non vorrebbe innestare aste per alzare il prezzo del calciatore starebbe pensando all'affondo già da gennaio ma qualora l'Anversa facesse muro, allora i bianconeri potrebbero puntare su altri nomi come Oscar Gloukh. Il giovane talento del Salisburgo classe 2004 attualmente avrebbe una valutazione intorno ai 10 milioni di euro e piacerebbe anche ad alcune big del calcio europeo come Real Madrid e Barcellona.

Sullo sfondo e per rinforzare la mediana, la Juventus terrebbe sempre in considerazione i nomi di Sudakok e Joao Neves.

Juventus, Carnevali ammette: 'I bianconeri sono andati vicini ad acquistarlo ma poi non si è concretizzata l'operazione'

La Juventus oltre ad un centrocampista a gennaio potrebbe tentare l'acquisto anche di un esterno ed il nome di Domenico Berardi del Sassuolo resterebbe sempre un'opzione valida per i bianconeri.

L'ad degli emiliani Giovanni Carvenali, parlando ai microfoni di Sky Sport proprio del classe '94, ha confermato come il club bianconero sia stato molto vicino già nella scorsa estate ad acquisirlo: "Quello che mi sorprende è che in tanti anni non ci sono stati grandi club a essersi avvicinati a lui. Noi ovviamente siamo contenti di tenerlo, finché ci riusciamo ben venga. La Juve quest'anno ci è andata vicina, ma alla fine l'affare non si è concretizzato perché per noi il giocatore ha un valore".