Il Presidente della Juventus Gianluca Ferrero ha presenziato all'incontro tra la dirigenza e lo Juventus Club Parlamento tenutosi al Senato parlando di diversi temi. Tra i più importanti il lavoro che il club sta conducendo per riportare il tifo organizzato allo stadio.

Il presidente Ferrero ha esternato la volontà di riportare il tifo all'Allianz Stadium

Ferrero ha parlato della volontà di riportare a casa nel proprio stadio i tifosi, una dichiarazione questa confermata anche da quanto riportato dal giornalista sportivo Andrea Sarubbi, che riporta un'intesa fra la società bianconera e le autorità per dare la possibilità di far entrare all'Allianz Stadium la tifoseria organizzata.

Quest'anno è accaduto solo contro la Lazio, nella gara forse migliore giocata dai bianconeri fin qui.

A confermare come la situazione sia in miglioramento è stato anche il giornalista Franco Leonetti, che in un recente post sul suo profilo ufficiale X ha dichiarato: 'Due settimane fa parlavo di dialogo tra Società e tifoseria organizzata, ebbene per il match contro il Torino la società ha autorizzato l'ingresso di tamburi, megafoni e bandieroni, un sensibile passo in avanti per trovare un'intesa definitiva'.

Le altri dichiarazioni di Ferrero: 'Torneremo grandi'

'La Juventus ritornerà ad essere la Juventus' ha dichiarato ancora Ferrero, certo di come il club tornerà presto ai fasti di un tempo.

Ferrero ha trattato vari temi, partendo da come il club ha deciso di affrontare la vicenda giudiziaria nata dall'inchiesta Prisma: 'Il patteggiamento è stata una scelta necessaria in un sistema che lascia troppo poco spazio alla difesa. Il rischio era di portarsi dietro e trascinare la situazione per troppo tempo, andando ad influire anche sul rendimento in campo'.

Adesso però ogni vertenza è dietro le spalle e si guarda al futuro: 'La Juventus vuole riposizionarsi all’interno delle istituzioni per tornare a pesare e ragionare da dentro sulle riforme' ha così dichiarato Ferrero riprendendo le parole di John Elkann stando al quale la Juventus sarà sempre parte della soluzione e mai il problema.

In chiusura un riferimento al mercato laddove grazie al lavoro di Cristiano Giuntoli il passivo di bilancio è passato da 225 milioni a 115: 'L'assenza delle coppe e dei suoi introiti pesa, la proprietà sta valutando se immettere denaro fresco' ha anticipato il numero uno bianconero evidenziando come la proprietà stia dunque considerando una ricapitalizzazione.