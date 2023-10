Il Crotone ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta maturata allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. La squadra rossoblù, agli ordini del tecnico Lamberto Zauli, ha iniziato a preparare la sfida casalinga di domenica 8 ottobre contro il Picerno. Tutti i giocatori sono disponibili per il tecnico rossoblù, con nessuno squalificato.

In queste giornate intanto tiene banco la situazione legata alla panchina, con alcuni tifosi che sui social hanno chiesto una svolta alla società e l'esonero dell'attuale allenatore. Intanto però la squadra punta a vincere contro il Picerno, per migliorare la classifica e rinsaldare la panchina di Zauli.

Crotone, serve una vittoria

Il margine di due punti dalla zona retrocessione impone al Crotone di cercare una vittoria nella gara del weekend contro il Picerno, terzo in classifica. La squadra lucana può contare inoltre in rosa sulla presenza dell'attuale capocannoniere del girone C, l'attaccante Jacopo Murano. Se la difesa degli squali ha lasciato qualche perplessità, quella del Picerno è una delle migliori dell'avvio di campionato: sono solamente cinque le reti subite dal Picerno a fronte delle 10 realizzate.

Il Crotone non potrà fare quindi calcoli, ma dovrà scendere in campo con il piglio giusto, cercando di imporre il proprio gioco, provando a sbloccare rapidamente la gara e a mettere a segno una vittoria fondamentale che potrebbe salvare la panchina del tecnico Lamberto Zauli.

Una classifica difficile

Dopo sei giornate di campionato il Crotone ha registrato tre sconfitte, due esterne a Benevento e Francavilla Fontana e una casalinga contro la Turris. Le uniche due vittorie sono arrivate per 1-0, all'esordio stagionale a Catania e poi tra le mura amiche contro il Sorrento. La squadra calabrese è quindi nella seconda metà della classifica a quota 7 punti.

Sorprende gli addetti ai lavori in particolare la mancanza di personalità del Crotone, che sulla carta può vantare una delle rose più esperte del torneo. Proprio il carattere sembra essere in questo momento una delle lacune più grandi del sodalizio rossoblù, come evidenziato in particolare nell'ultima gara del Vigorito di Benevento.

Biglietti in vendita

In vista del match col Picerno sono attualmente in vendita i biglietti traverso i canali web e al ticket point ufficiale del club rossoblu di via Giuseppe di Vittorio a Crotone. In vendita ci sono inoltre i tagliandi relativi al settore ospite, quello assegnato ai tifosi del Picerno. La gara è in programma domenica 8 ottobre a partire dalle ore 16:15.

Nel turno successivo gli squali faranno invece visita al Taranto del tecnico Eziolino Capuano, altra formazione in buona forma.