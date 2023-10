Dopo il pareggio amaro contro il Bologna nel turno pre-sosta, l'Inter di Simone Inzaghi vuole ritornare alla vittoria. Sabato 21 ottobre alle ore 18, i nerazzurri saranno di scena allo Stadio Grande Torino contro la formazione guidata da Ivan Juric che vuole riscattare il ko nel derby. Nei granata out Zapata, mentre Inzaghi si affida alla coppia Lautaro-Thuram per approfittare del big match tra Milan e Juventus.

Inter, 3-5-2 per Inzaghi: ballottaggio Barella-Frattesi, conferma per Pavard

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è pronto a confermare il suo ormai collaudato 3-5-2 con diversi ballottaggi ancora da scogliere.

Il primo riguarda la difesa con Acerbi in vantaggio su De Vrij. Il centrale italiano dovrebbe così comporre la retroguardia a tre assieme a Bastoni e Pavard, in grande forma come dimostra la doppietta in Nazionale.

L'altro dubbio riguarda la mediana con il ballottaggio tra Barella e Frattesi, apparso in grande condizione come dimostrano le buone prestazioni con la Nazionale del ct Luciano Spalletti. Intoccabili Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulle corsie confermatissimi Dumfries e Dimarco vista l'indisponibilità di Juan Cuadrado che proverà a recuperare per la sfida contro la Roma.

Infine, in attacco spazio al tandem formato da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, sempre più leader di questa Inter.

Pronto a subentrare a gara in corso Alexis Sanchez.

Torino, 3-4-2-1 per Juric: out Zapata, chance per Vlasic e Sanabria

Dopo il pesante ko nel derby con la Juventus, altra sfida complicata per il Torino di Ivan Juric che vuole rialzare la testa ed ottenere una vittoria prestigiosa contro l'Inter.

Per quanto riguarda il possibile undici titolare, il tecnico granata Ivan Juric è pronto a confermare il suo 3-4-2-1 ma deve fare i conti con due assenze molto pesanti.

Infatti, non saranno della partita Alessandro Buongiorno perno della retroguardia del Toro, e Duvan Zapata fermatosi per un problema muscolare. In difesa, confermato Tameze assieme a Schuurs e capitan Rodriguez.

A centrocampo, spazio alla cerniera formata da Ilic e Ricci mentre sulle corsie confermati gli ex Bellanova e Lazaro.

Quest'ultimo resta in vantaggio sul recuperato Vojvoda. Trequarti composta da Vlasic e Seck, in vantaggio nel ballottaggio con Radonjic, mentre in attacco si candida per una maglia da titolare Sanabria, trascinatore nella passata stagione con 12 reti.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Torino-Inter [VIDEO]:

Torino(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, R.Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Seck; Sanabria.

Inter(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.