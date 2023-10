Il Crotone di Lamberto Zauli vince e convince allo stadio al verso De Cristofaro contro il Giugliano nel turno infrasettimanale di Serie C girone C. Protagonista della serata per i colori rossoblù è stato l'attaccante Marco Tumminello, autore di una doppietta dopo l'iniziale vantaggio del Giugliano.

Nel weekend il Crotone tornerà in campo contro il Messina allo Stadio Comunale Ezio Scida.

Crotone, tre punti d'oro

Quella ottenuta allo stadio Alberto De Cristofaro rappresenta per il Crotone una vittoria di grande importanza. Dopo 2 minuti era passato in vantaggio il Giugliano con un gol di De Sena.

Al 14' è però arrivato il pareggio del Crotone firmato da Tumminello, il quale poi nella ripresa al 77' ha siglato anche il gol del sorpasso. A nulla è valso il forcing finale dei campani: il punteggio finale è stato quindi 1-2.

Crotone, ora la classifica torna a sorridere

I tre punti ottenuti a Giugliano si vanno a sommare a quelli ottenuti lo scorso weekend contro il Foggia. Attualmente il Crotone si colloca in zona play-off con 16 punti, a cinque lunghezze dalla capolista Juve Stabia, battuta 2-1 in casa della Casertana. In soli sette giorni il Crotone è quindi passato dalla lotta per non retrocedere a quella per la promozione.

La scelta di confermare in panchina il tecnico Lamberto Zauli, voluta dal gruppo squadra, sembra fornire i primi risultati.

Tumminello protagonista

La risalita in classifica del Crotone ha il volto dell'attaccante Marco Tumminello. La punta rossoblu e ha realizzato in 10 giornate un totale di quattro reti, di cui due proprio nell'ultima gara di Giugliano.

La punta era andata in gol anche nel turno eliminatorio di Coppa Italia Frecciarossa, nella trasferta dello stadio Giovanni Zini di Cremona.

Per lui gli infortuni sembrano ormai alle spalle, dopo il prestito dello scorso anno al Gelbison: ora il calciatore sembra aver ritrovato la propria condizione ottimale.

Crotone, nuovo modulo

La qualità del gioco offerta dal Crotone è migliorata a seguito del cambio del modulo effettuato dall'allenatore rossoblù. Dopo aver utilizzato per molte gare il 4-2-3-1, Lamberto Zauli ha infatti deciso di passare al 3-5-2, dando fiducia in attacco la coppia formata appunto da Tumminello e Gomez.

Entrambi i calciatori sembrano completarsi, andando a fornire profondità di gioco e reti alla squadra crotonese. Anche contro il Messina, domenica 29 ottobre alle ore 14, le chance di vederli in campo dal primo minuto sono quindi elevate.