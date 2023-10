Florin Manea, agente sportivo del difensore del Genoa Radu Dragusin, ha condiviso alcune dichiarazioni a Tv Play di Calciomercato.it in merito al suo assistito, dalla vicenda scommesse che lo ha riguardato solo indirettamente, alla scelta della Juventus di lasciarlo partire, fino alle prospettive di calciomercato.

Florin Manea sul caso scommesse

Riguardo al coinvolgimento di Dragusin nella vicenda del caso scommesse, Manea ha sottolineato che il giocatore rumeno non sapesse della natura dei pagamenti dell' ex compagno Nicolò Fagioli: "L’ha chiamato per comprargli un orologio, Radu mi ha detto anche il nome del negozio.

È stato un anno fa, ma Dragusin sapeva solo che fosse un pagamento. Gli dispiace tanto sia per il fatto che il suo nome sia entrato in questa storia che di Fagioli. Lui è un ragazzo educato, viene da una buonissima famiglia, fatta solo da sportivi”.

La decisione della Juventus di vendere Radu Dragusin

"È cresciuto nella Juve ed è rimasto deluso per essere stato venduto, ma sono cose che succedono nella vita", sono queste le dichiarazioni di Florin Manea a Tv Play di calciomercato.it.

L'agente sportivo di Dragusin ha dichiarato che il centrale difensivo ha accettato la decisione della società bianconera e ora sta continuando a lavorare duramente per migliorare le proprie abilità calcistiche: "Non ho mai avuto un dubbio su Radu, visto che conosco il grande lavoro che fa ogni giorno.

È attento ad ogni minimo particolare, soprattutto alla sua alimentazione. È stato fortunato di stare nello stesso spogliatoio di Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon e Giorgio Chiellini. Ancora oggi, Chiellini gli dà qualche consiglio. Il suo sogno è arrivare a livelli altissimi”.

Il futuro professionale di Radu Dragusin

L'agente sportivo Florin Manea ha parlato anche del futuro professionale di Radu Dragusin.

Riguardo a un possibile ritorno alla Juventus, Manea ha sottolineato che personalmente non gli piacerebbe, ma ha aggiunto che non può decidere lui per il giocatore e che nella vita non si può escludere niente. Ha poi confermato di avere avuto incontri con società importanti, non solo con il Newcastle, ma anche Inter e Milan, e che il Genoa potrebbe valutare la cessione del giocatore rumeno per almeno 30 milioni di euro.

In questo inizio di stagione il centrale difensivo classe 2002 ha disputato tutti i match del Genoa da titolare, per un totale di 10 partite fra Coppa Italia e Serie A.