Nelle scorse ore Cristiano Giuntoli ha incontrato a Milano Fali Ramadani per parlare del rinnovo di Federico Chiesa, in scadenza di contratto nel 2025. L'obiettivo della Juventus è quello di blindarlo quanto prima. Per questo motivo, il dirigente bianconero ha voluto incontrare l’agente del giocatore, con l' obiettivo di arrivare alla fumata bianca per il rinnovo di Chiesa prima di Natale.

Quello del numero 7 juventino non è il solo rinnovo su cui sta lavorando la dirigenza bianconera: nei prossimi mesi si cercheranno infatti i prolungamenti anche con Dusan Vlahovic, Adrien Rabiot e Manuel Locatelli.

Il summit di calciomercato milanese

Nell’incontro che si è tenuto a Milano tra Cristiano Giuntoli e Fali Ramadani il tema principale è stato il rinnovo di Federico Chiesa. I due, però, avrebbero parlato anche di mercato in generale, poiché gennaio, la Juventus cercherà dei rinforzi e a centrocampo, viste anche le situazioni extracalcistiche legate a Nicolò Fagioli e Paul Pogba.

La Juventus valuterà diversi profili, ma la sensazione è che in mezzo al campo si voglia inserire un calciatore già pronto, come Rodrigo De Paul.

Intanto Chiesa punta a una maglia da titolare col Verona

La scorsa settimana, Federico Chiesa ha recuperato in extremis per essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro il Milan.

Adesso il numero 7 della Juventus sta bene e in questi giorni ha lavorato regolarmente in gruppo. Dunque Chiesa si candida per una maglia da titolare per il match contro il Verona. Sabato 28 ottobre, l’attacco bianconero potrebbe infatti essere composto proprio dal numero 7 juventino e da Dusan Vlahovic. Entrambi si sono infatti lasciati alle spalle i problemi fisici e Massimiliano Allegri sembra intenzionato a puntare su di loro.

La Juventus, contro il Verona, vuole dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Milan per continuare a scalare posizioni in classifica. Per quanto riguarda il resto della formazione non ci saranno novità, visto che mancheranno ancora Danilo e Alex Sandro. Dunque in difesa saranno confermati Federico Gatti, Gleison Bremer e Daniele Rugani.

Anche a centrocampo si va verso la conferma del quintetto formato da Timothy Weah, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic. Nelle prossime ore, Allegri farà le ultime prove tattiche e scioglierà i dubbi soprattutto riguardo all'attacco.