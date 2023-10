Inter e Juventus studiano le strategie per rinforzare le rispettive rose già a partire dalla sessione di gennaio.

I bianconeri potrebbero ritornare su Federico Bernardeschi che rientrerebbe nuovamente alla Continassa dopo l'esperienza in Canada al Toronto. Il calciatore potrebbe ritornare in prestito con Massimiliano Allegri che ne gradirebbe il rientro per via della duttilità tattica. L'allenatore livornese potrebbe inoltre presto abbracciare Lazar Samardzic dall'Udinese: il centrocampista, che non si è accasato all'Inter nella scorsa estate per una divergenza deflagrata proprio nelle ultime ore pre firma sul contratto, potrebbe essere il nuovo rinforzo per una mediana, quella bianconera, che necessità di nuove soluzioni numeriche e di maggiore qualità.

L'Inter, invece, pensa a Tommaso Baldanzi dell'Empoli, elemento in grado di giocare come trequartista ma anche come mezzala, ed è pronta a ricevere delle offerte per Nicolò Barella con il Liverpool che sarebbe in prima fila.

Juventus: Bernardeschi e Samardzic per il centrocampo di Allegri

La Juventus potrebbe ingaggiare Bernardeschi in prestito a gennaio. L'ex Fiorentina e Juventus accetterebbe di buon grado la soluzione con Toronto che non si opporrebbe alla richiesta del club bianconero: Allegri riabbraccerebbe un calciatore che stima molto che potrebbe essere impiegato largo in un tridente d'attacco, come mezzala (seppur adattato) o all'occorrenza esterno di fascia, il tutto oltre al fatto che la spesa sarebbe limitata trattandosi appunto di un prestito.

Il vero sogno per il mercato di gennaio è però Lazar Samardzic dell'Udinese: gli ultimi rumors raccontano addirittura di una proposta già avanzata ai friulani con prestito oneroso da circa 4 milioni di euro e riscatto fissato a 18. Riscatto che diventerebbe obbligo se la Juventus si dovesse qualificare alla prossima Champions League.

Inter: interessa Baldanzi, Barella nel mirino del Liverpool

Venendo all'Inter, presto potrebbero arrivare interessanti proposte dall'Inghilterra, sponda Liverpool, per Nicolò Barella, per cui i Reds sarebbero disposti a spendere anche 80 milioni di euro. Praticamente impossibile pensare che Marotta si provi di un calibro così pesante a gennaio, più probabile se ne possa parlare a giugno anche perchè l'Inter ha già acquisito un calciatore con caratteristiche identiche a quelle di Barella, ovvero Davide Frattesi, prelevato in estate dal Sassuolo.

Guardando invece al mercato in entrata, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Tommaso Baldanzi dell'Empoli. Il trequartista potrebbe arrivare a fine stagione e nell'operazione si potrebbe inserire il cartellino di Ionut Radu, ora al Bournmouth in Premier: il calciatore costa circa 15-20 milioni ma l'inserimento di Radu potrebbe limare di qualcosa l'esborso di denaro.