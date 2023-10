Inter, Milan e Juventus studiano le manovre di mercato che potrebbero caratterizzare la sessione estiva. I nerazzurri potrebbero ricevere un'offerta importante dal Real Madrid per Federico Dimarco che sarebbe stato individuato come nuovo rinforzo per la corsia sinistra. La valutazione dell'ex Parma sarebbe di circa 50 milioni di euro ma i dirigenti nerazzurri preferirebbero non privarsene in quanto lo ritengono una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

I rossoneri invece potrebbero studiare al cambio del tecnico a fine stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, se non dovessero arrivare risultati convincenti, non si escluderebbe un assalto a Thiago Motta. L'attuale allenatore del Bologna interessa per la qualità di gioco che la sua squadra esprime e per come riesce a valorizzare i giovani calciatori con alto potenziale. Inoltre, l'ex centrocampista potrebbe continuare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1 che esprime già diversi anni con Spezia il Bologna.

La Juventus potrebbe infine virare su Lazar Samardzic già nel mercato di gennaio. Molto dipenderà da quello che sarà il futuro di Paul Pogba, squalificato dopo la positività al test antidoping, per il quale si attende l'esito delle controanalisi.

Il Real Madrid tenta DImarco

Il Real Madrid potrebbe fare un'offerta a fine stagione per Federico Dimarco. Le qualità del terzino nerazzurro sono molto apprezzate dai Blancos che necessitano di un rinforzo per la catena di sinistra. La valutazione del calciatore sarebbe di circa 50 milioni di euro, cifra che la squadra di Florentino Perez potrebbe raggiungere.

I dirigenti nerazzurri non vorrebbero perderlo e starebbero lavorando da diversi mesi al rinnovo del contratto con possibile adeguamento dello stipendio. In caso di offerta allettante, le parti potrebbero però sedersi a tavolino.

Il Milan pensa a Motta come erede di Pioli

Il Milan potrebbe intensificare a fine stagione i contatti con Thiago Motta del Bologna.

Il tecnico, vicino anche all'Inter nella stagione scorsa, potrebbe essere un'idea se Stefano Pioli non dovesse ottenere dei risultati importanti. Il proprietario, Cardinale, lo stima molto soprattutto per come riesce a valorizzare i giovani talenti.

L'ex obiettivo dell'Inter per la Juventus

La Juventus sarebbe disposta ad acquistare Lazar Samardzic dell'Udinese. Il serbo potrebbe essere un profilo molto interessante per garantire qualità alla mediana di Massimiliano Allegri. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e la trattativa potrebbe andare a buon fine a fine stagione. Si potrebbe fare un tentativo anche a gennaio se Paul Pogba non dovesse tornare disponibile dopo la positività al test antidoping.