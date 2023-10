Domenica sera si giocherà Milan-Juventus, scontro diretto che chiuderà la domenica di Serie A e vedrà affrontarsi la prima contro la terza del campionato. Il match apparirebbe equilibrato sia per il potenziale delle squadre sia per gli ultimi precedenti giocati a San Siro tra le due formazioni.

Il big match di domenica sarà Milan-Juventus: gli ultimi precedenti tra le due squadre parlano di un equilibrio totale

Milan-Juventus sarà il big match che andrà a chiudere la giornata calcistica di domenica 22 ottobre e seguendo gli ultimi 5 precedenti in Serie A giocati a San Siro dalle due squadre, si registra un equilibrio totale, con 2 vittorie a testa ed un pareggio.

Per quanto concerne i bianconeri, l'ultima trionfo ottenuto in trasferta dalla Juventus sul campo del Milan risale allo scorso 2021, quando gli uomini di Massimiliano Allegri si imposero per 3 a 1 con doppietta di Federico Chiesa e gol ammazza partita di Weston McKennie intervallati dal momentaneo pareggio segnato da Davide Calabria. La vittoria precedente risale invece al 2018: in quell'anno i bianconeri andarono a San Siro e vinsero per 2 a 0 con le segnature di Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Quella partita, oltre a registrare un trionfo importante per la Juventus, verrà ricordata anche per quanto accadde a Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino affrontò la compagine bianconera da fresco ex, in quanto passò al Milan con la formula del prestito secco nell'estate precedente, e dopo aver sbagliato il rigore del possibile pareggio si fece prima ammonire e poi espellere per condotta antisportiva.

Tomori e Ibrahimovic i due uomini chiave delle ultime vittore del Milan contro la Juventus

Per registrare l'ultima vittoria del Milan contro la Juventus a San Siro non bisogna andare troppo indietro con il tempo: circa un'anno, era l'8 ottobre del 2022, i rossoneri si imposero sulla Vecchia Signora per un secco 2 a 0, con le reti di Tomori nel primo tempo e Diaz nella ripresa.

Più movimentato invece fu il precedente trionfo ottenuto dal "Diavolo" nel 2020: era un caldo quanto insolito 7 luglio ed il campionato si giocava in piena estate a causa del Covid. La Juventus riuscì inizialmente ad imporsi con un doppio vantaggio segnato da Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo. Ai due bianconeri però rispose Zlatan Ibrahimovic che diede sostanzialmente il via alla rimonta rossonera conclusa poi dai gol di Kessié, Leao e Rebic.

La partita, che si chiuse per 4 a 2 in favore degli uomini di Stefano Pioli, non impedì comunque ai bianconeri di vincere il trentaseiesimo scudetto della propria storia, l'ultimo in ordine cronologico. Nel 2022 infine, si registra l'unico pareggio a reti inviolate tra Milan e Juventus.