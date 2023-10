La dirigenza del Manchester United starebbe valutando un possibile investimento per provare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Ten Hag ed il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter; per arrivare al giocatore nerazzurro il club inglese potrebbe mettere sul tavolo un'offerta di oltre 100 milioni di euro.

L'idea del Manchester United per l'attacco: Lautaro Martinez dall'Inter

Il bomber nerazzurro, dopo le ottime prestazioni in questo avvio di campionato ed in generale di stagione, sarebbe attenzionato da diversi top club della Premier League ma nelle ultime ore un club in particolare avrebbe messo nel mirino l'attaccante di Bahia Blanca: il Manchester United.

La dirigenza del club inglese starebbe infatti valutando una possibile offerta di circa 100 milioni di euro nella prossima estate per provare a convincere la società nerazzurra a cedere il suo centravanti: difficilmente però si interromperà l'idillio tra l'Inter ed il fuoriclasse argentino.

L'Inter infatti non avrebbe alcuna intenzione di cedere il giocatore, neanche per offerte a 3 cifre, ed anzi avrebbe gradito molto le parole di affetto pronunciate dall'agente del giocatore in settimana, che ha dichiarato come Lautaro Martinez desideri rimanere in nerazzurro per molto tempo ancora.

L'Inter verso il Benfica in Champions League

Dopo la roboante vittoria in campionato contro la Salernitana, arrivata con il poker di Lautaro Martinez da subentrato nella ripresa al posto di Sanchez, i nerazzurri si rituffano nella Champions League con l'appuntamento di martedì contro il Benfica.

A guidare la compagine portoghese ci sarà una vecchia conoscenza dell'Italia, il Fideo Angel Di Maria, che tornerà a San Siro dopo gli scontri tra Inter e Juventus dell'anno scorso.

I nerazzurri dovrebbero partire con Sommer confermato tra i pali, mentre davanti a lui la linea difensiva a tre dovrebbe essere composta da Pavard, Acerbi e Bastoni, al rientro dopo il turno di riposo effettuato nella trasferta di Salerno.

A centrocampo dovrebbe partire dal primo minuto Hakan Calhanoglu davanti alla difesa, anche se nelle ultime ore starebbero salendo le quotazioni di Kristian Asslani in regia; come mezzali dovrebbero partire Mkhitaryan e Barella, con l'armeno al rientro tra i titolari dopo la rotazione dell'Arechi.

In attacco dovrebbero partire Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Sanchez relegato alla panchina dopo la prova insufficiente contro la Salernitana; sulle fasce a supporto dell'attacco dovrebbero vedersi Dimarco e Dumfries.