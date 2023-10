L'Inter potrebbe ricevere delle offerte provenienti dalla Premier League per Federico Dimarco e Denzel Dumfries. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il terzino olandese interesserebbe a Chelsea e Arsenal mentre l'ex Parma sarebbe finito nei radar sempre dei Blues e del Manchester City.

In attacco invece, dopo l'infortunio di Marko Arnautovic, potrebbe essere valutata la candidatura di Stefano Okaka, ex Udinese ora svincolato.

Sfida britannica per l'esterno olandese

Chelsea e Arsenal sarebbero molto attente alle prestazioni di Denzel Dumfries che sta diventando tatticamente fondamentale per Simone Inzaghi.

L'ex Psv Eindhoven si è mostrato abile sia in zona gol che in fase difensiva, ecco che le due compagini inglesi sarebbero pronte a concretizzare delle offerte: al riguardo Beppe Marotta era stato chiaro già questa estate, servono 50 milioni di euro.

Alcune delle offerte in via di formulazione potrebbero arrivare già a gennaio ma difficilmente Dumfries verrà ceduto dai dirigenti nerazzurri a stagione in corso.

Dimarco avrebbe stregato Pep Guardiola

Federico Dimarco farebbe gola al Chelsea e al Manchester City. I Blues lo vorrebbero come rinforzo per la sinistra in quanto Cucurella non starebbe soddisfacendo lo staff di Pochettino. Il club di Pep Guardiola invece lo studia da tempo e ne sarebbe rimasto colpito anche in occasione della finale di Champions League vinta contro i nerazzurri grazie ad una rete di Rodri.

L'Inter lo ritiene incedibile valutandone il cartellino circa 60 milioni di euro. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero comunque cercando di rinnovargli il contratto con un adeguamento dello stipendio rispetto agli attuali 1,8 milioni di euro annui che percepisce. Nelle prossime settimane potrebbe esserci la fumata bianca.

L'ex attaccante della Roma si propone all'Inter

L'Inter potrebbe valutare Stefano Okaka come rinforzo per l'attacco. Il calciatore è al momento svincolato e sarebbe un profilo congeniale al modulo di Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di Arnautovic fino a fine novembre per via di un problema riscontrato al flessore.

Okaka sarebbe stato proposto dal suo agente, nonché fratello, Carlo.

I nerazzurri però difficilmente affonderanno il colpo in quanto l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe fatto intendere di non voler modificare la squadra inserendo calciatori svincolati. Con ogni probabilità si attenderà dunque gennaio per concretizzare eventuali mosse.