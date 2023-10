Secondo le ultime di mercato, il ds della Juventus Cristiano Giuntoli seguirebbe Andrea Colpani, esterno mancino classe '99 attualmente in forza nel Monza. Il club bianconero inoltre, starebbe maturando l'idea di cedere a gennaio Illing-Junior per finanziare l'acquisto di uno fra Domenico Berardi del Sassuolo e Mattia Zaccagni della Lazio.

Juventus, Giuntoli mette nel mirino per il futuro il profilo di Andrea Colpani del Monza

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli apprezzerebbe in modo particolare le caratteristiche tecniche di Andrea Colpani: il laterale offensivo del Monza in questa stagione sta definitivamente sbocciando, con 6 partite giocate da titolare e 3 goal realizzati all'attivo.

Un bottino che se unito alla giovane età di Colpani, 24 anni compiuti lo scorso maggio, farebbe di lui un profilo perfetto per gli ideali di calcio del succitato Giuntoli. L'idea del ds bianconero sarebbe dunque quella di seguire con attenzione l'annata del classe '99 per poi farsi trovare pronto nella prossima estate e strapparlo dal Monza. Oltre alla Juventus però, Colpani avrebbe attratto l'attenzione di altri club, circostanza di cui ha voluto parlare in conferenza stampa uno dei diretti interessati, Raffaele Palladino: "Colpani pronto per il salto di qualità? Deve ancora lavorare tanto, parlo parecchio con lui e stiamo portando avanti un certo tipo di percorso. Lavoriamo sempre per fare crescere i nostri calciatori e spero che Colpani in futuro possa essere pronto per una grande squadra".

Il Monza ed suo il amministratore delegato Adriano Galliani nel frattempo si godranno Colpani presumibilmente fino alla fine della stagione con la speranza di vedere una crescita continuativa del classe '99.

Juventus, Giuntoli starebbe pensando di cedere Illing Jr per poi lanciare l'assalto ad uno tra Beradi o Zaccagni

La Juventus oltre a seguire un calciatore come Colpani per l'estate del 2024, potrebbe assestare un colpo sull'esterno anche nella prossima finestra invernale con i nomi di Domenico Berardi e Mattia Zaccagni tra i possibili obiettivi del ds Giuntoli.

Il piano del direttore sportivo bianconero sarebbe quello di piazzare per una cifra vicina ai 10 milioni di euro Illing-Junior e poi lanciare l'assalto ad uno dei due esterni succitati. Per Berardi la sua valutazione non dovrebbe scendere neanche a gennaio, con l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali fermo sulla richiesta di 30 milioni di euro.

Leggermente inferiore invece sarebbe il prezzo del cartellino di Zaccagni, che qualora non trovasse a breve un'intesa di rinnovo con la Lazio, potrebbe uscire dalla formazione capitolina per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.