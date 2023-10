Secondo alcune indiscrezioni odierne la Juventus sarebbe stata vicino ad acquisire nel 2020 dal Birmingham Jude Bellingham, centrocampista inglese classe 2003 attualmente al Real Madrid.

Di Bellingham e delle sue doti tecniche hanno voluto parlare anche due ex bandiere della Juventus, Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky Sport e Claudio Marchisio, sul proprio account Twitter.

Juventus, il club bianconero sarebbe stato vicino nel 2020 ad acquisire Jude Bellingham

Jude Bellingham è uno dei prospetti più importanti del calcio europeo e nelle scorse ore è andato in gol nella partita di Champions League tra Napoli e Real Madrid.

Intanto arriva l'indiscrezione sul retroscena relativo al suo mancato passaggio alla Juventus nel 2020: il calciatore inglese - all'epoca appena diciassettenne - avrebbe visitato la Continassa con la famiglia, rimanendone particolarmente colpito. La Juventus, che si sarebbe mossa per portare Bellingham nella propria formazione Under 23, però, avrebbe poi lasciato il passo al Borussia Dortmund, squadra tedesca che in quell'anno scelse di investire sul talento britannico, offrendo al Birmingham City una somma davvero elevata per un calciatore di quell'età, 30 milioni di euro. Investimento che poi nella scorsa estate ha fruttato al Borussia una plusvalenza enorme, in quanto Bellingham è stato acquistato dal Real Madrid per una somma pari a 103 milioni di euro.

Del Piero su Bellingham: 'È forte in tutti i settori con o senza la palla e si è imposto nel Real Madrid dal primo giorno'

Di Jude Bellingham e della sua prestazione fatta contro il Napoli ha voluto parlare anche l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, che ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Come si definisce un giocatore forte fisicamente, con i piedi buoni, con una buona personalità e che spesso segna gol giocando come centrocampista?

Non lo so, ma questo giocatore è forte in tutti i settori, con o senza palla. Non è da sottovalutare il fatto che un giovane arrivi al Real Madrid e giochi bene fin dal primo giorno".

Marchisio esalta Bellingham: 'Definirlo tuttocampista non basta, bisogna chiamarlo fenomeno'

Infine, anche Claudio Marchisio ha scritto sul proprio account Twitter di Jude Bellingham dopo la prestazione fatta dal centrocampista inglese nella partita vinta dal Real Madrid contro il Napoli: "Non ditemi che si possono chiamare tuttocampisti. In passato lo abbiamo già usato questo termine. Bellingham ha bisogno di altro termine. Fenomeno. A proposito, 20 anni compiuti a giugno ed è ai primi mesi al Real Madrid".