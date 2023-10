In queste settimane non sembra esserci pace per i giocatori della Juventus: dopo la sospensione di Paul Pogba per doping, adesso è arrivata una notizia che riguarda Nicolò Fagioli: la Procura di Torino ha indagato il centrocampista italiano poiché avrebbe scommesso su piattaforme online illecite.

L’indagine è stata aperta da qualche mese e adesso si stanno facendo gli accertamenti per capire se effettivamente il numero 21 bianconero abbia commesso il fatto. Intanto, il calciatore della Juventus, tramite i suoi legali, ha inviato alla Figc una segnalazione per informarli dell’indagine in corso: anche la federazione ha aperto un fascicolo a carico di Fagioli.

Nessun commento della Juventus

In queste ore, il nome di Nicolò Fagioli è nell’occhio del ciclone per un’indagine aperta della procura di Torino per presunte scommesse su piattaforme online illecite. La Juventus, al momento, non ha voluto commentare l’accaduto.

Adesso si attendono i prossimi passi e in particolare il calciatore è già stato indagato dalla procura della Figc che ha aperto un fascicolo a suo carico.

Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, da regolamento, nessun tesserato può scommettere su eventi legati al calcio, come specificato nell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva. Le sanzioni previste, qualora fossero accertati i fatti, vanno da una multa di 25.000 euro fino a una squalifica di massimo tre anni.

Infatti, i legali di Fagioli dovrebbero aver segnalato ai primi di settembre, alla procura della Figc, dell’apertura dell’indagine da parte della procura di Torino. Le tempistiche di chiusura della vicenda sono di 60 giorni dal momento dell’apertura del fascicolo, salvo proroghe. Pertanto entro tutto novembre ci potrebbe essere qualche novità, anche se solo in ambito di giustizia sportiva.

Qualora dovesse esserci una sanzione per Fagioli, la Juventus potrebbe decidere se eventualmente intervenire sul mercato di gennaio, vista anche la questione Pogba.

Fagioli intanto lavora alla Continassa

Nicolò Fagioli, in questa pausa per le nazionali, è rimasto a Torino e sta lavorando alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri.

Il numero 21 juventino deve ritrovare la forma fisica dopo l’infortunio alla clavicola riportato lo scorso maggio.

Dopo che è emersa questa situazione extrasportiva Fagioli dovrà cercare di restare sereno e non farsi distrarre dal polverone mediatico di queste ore.