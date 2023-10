L'Inter potrebbe essere grande protagonista delle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri si guardano intorno, sempre alla ricerca di elementi che possano alzare il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, anche se non sono da escludere cessioni dolorose per sistemare il bilancio. In entrata, qualcosa cambierà sicuramente nel reparto avanzato e il nome che sarebbe finito in orbita nerazzurra è quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che l'Arsenal potrebbe offrire al club meneghino a fine stagione, visto che sembra difficile pensare che un'operazione così possa essere imbastita a gennaio, a stagione in corso.

La Juventus è alla ricerca di rinforzi sulle fasce in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il nome che piacerebbe ai bianconeri è quello di Leonardo Spinazzola, che non sembra essere intoccabile per la Roma, tanto che non è da escludere una possibile trattativa tra le due società già a gennaio, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Nei prossimi mesi, in orbita Inter potrebbe finire Gabriel Jesus. Sarebbe un ritorno di fiamma, visto che l'attaccante brasiliano poteva essere il primo grande colpo dell'era Suning nel 2016, ma il Manchester City bruciò tutti anche grazie alla corte di Pep Guardiola. Ora, a distanza di sette anni, quasi otto, chissà che finalmente non possa approdare a Milano.

L'Arsenal, che lo ha acquistato due anni fa, sarebbe pronto a sacrificarlo, tanto che si parlava anche di una eventuale trattativa con il Napoli in ambito Victor Osimhen. Il classe 1997 ha segnato due reti in due partite di Champions League, a fronte di un gol in sei gare di Premier League, e potrebbe essere offerto anche all'Inter per cercare di mettere le mani su Lautaro Martinez.

Il Toro piace molto all'Arsenal e, pur non essendo semplice l'affare, dato che l'argentino è valutato oltre i 100 milioni di euro, con Gabriel Jesus nell'affare non è da escludere un'intesa. Per la fumata bianca, però, servirà un conguaglio economico da almeno 50-60 milioni di euro, che permetterebbe ai nerazzurri di rinforzare la rosa anche negli altri reparti.

La Juventus potrebbe cambiare qualcosa sulla fascia sinistra e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Leonardo Spinazzola già per gennaio. L'esterno ha il contratto in scadenza a giugno, ma non è da escludere un accordo con la Roma, visto che i giallorossi continuano a seguire con interesse Filip Kostic, già sondato la scorsa estate. Per arrivare all'accordo, però, servirà un conguaglio economico di almeno 10 milioni di euro a favore dei bianconeri.