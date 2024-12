Niente da fare per Andrea Cambiaso. Il laterale sinistro della Juventus non prenderà parte alla sfida contro il Manchester City in programma oggi 11 dicembre. Il numero 27 bianconero non è riuscito a superare il problema alla caviglia che lo aveva già messo in dubbio nei giorni scorsi. Thiago Motta, dopo l’ultimo allenamento, ha deciso di non rischiarlo, preferendo lasciarlo fuori dai convocati.

L’assenza di Cambiaso pesa come un macigno, considerando che è uno dei giocatori più utilizzati da Thiago Motta in questa stagione. La sua spinta sulla fascia sinistra e la solidità difensiva mancheranno non poco in una gara così importante.

Al suo posto, il tecnico bianconero opterà per Danilo, dirottandolo sulla fascia mancina, con Nicolò Savona a completare la linea difensiva sulla destra.

Emergenza in difesa

La difesa della Juventus continua a essere il reparto più colpito dagli infortuni. Dopo l’addio di Szczesny e l’impossibilità di schierare Cambiaso, Thiago Motta è costretto a ridisegnare la retroguardia. Per la sfida contro il Manchester City, davanti a Michele Di Gregorio, rientrato in porta dopo aver saltato l’ultima gara, agiranno Nicolò Savona, Federico Gatti, Pierre Kalulu e Danilo.

A centrocampo nessuna sorpresa: Manuel Locatelli sarà ancora una volta il perno del gioco, affiancato da Khéphren Thuram, ormai intoccabile nello scacchiere tattico bianconero.

Sulla trequarti, Francisco Conceicao, Teun Koopmeiners e Kenan Yildiz cercheranno di supportare l’unica punta Dusan Vlahovic.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Thiago Motta non teme il confronto con Allegri

A poche ore dal match, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Prime Video, rispondendo a una domanda sul confronto con il suo predecessore Massimiliano Allegri.

“Se il confronto con Allegri mi dà fastidio? Niente mi dà fastidio, accetto tutto, sempre che siano giudizi onesti”, ha dichiarato il tecnico. Thiago Motta ha mostrato serenità e consapevolezza, sottolineando di essere concentrato esclusivamente sul proprio lavoro: ''Penso a migliorare la squadra, ad aiutare i giocatori in un modo o nell’altro''.

Questa Juventus, che si trova ad affrontare un periodo complesso tra infortuni e critiche, è chiamata a un’impresa contro una delle squadre più forti d’Europa. Il Manchester City, campione in carica, rappresenta un ostacolo proibitivo, ma i bianconeri non hanno intenzione di mollare.

L’obiettivo è strappare punti preziosi per avvicinarsi alla qualificazione al turno successivo di Champions League. La speranza è di recuperare Cambiaso per la prossima gara contro il Venezia, ma per ora la priorità resta una grande prestazione stasera.