Nonostante il mancato arrivo nel calciomercato estivo, l'interesse della dirigenza della Juventus e di Massimiliano Allegri per Domenico Berardi sembra ben lontano dall'essersi attutito. Il direttore sportivo, Giuntoli, potrebbe riprovarci nella finestra di mercato di gennaio. La Juventus e Allegri gradirebbero un possibile tridente formato da Berardi, in aggiunta al prolifico duo Vlahovic-Chiesa. In questo scenario, il tecnico sarebbe disposto a modificare il modulo della squadra per adattarlo alle caratteristiche dei prima menzionati.

Un possibile aiuto per portare Berardi a Torino potrebbe derivare dalla situazione di Paul Pogba.

Nel caso in cui venisse confermata la sua squalifica per doping, la Juventus risparmierebbe circa 30 milioni di euro, una somma che potrebbe essere reinvestita nel mercato per l'acquisizione di Berardi e di un nuovo centrocampista. Uno dei nomi avvicinati alla Juve è quello di Hojbjerg, centrocampista del Tottenham attualmente riserva nella società inglese.

La Juve potrebbe rinforzare il centrocampo con Hojbjerg a gennaio

Il tecnico della Juventus Allegri sembra volere un rinforzo nel centrocampo. La Juventus potrebbe perdere un centrocampista nei prossimi mesi se fosse confermata la squalifica di Pogba per la positività al testosterone riscontrata dopo Udinese-Juventus della prima giornata di campionato.

che potrebbe essere lasciato da Pogba. Da qui il possibile arrivo a centrocampo, uno dei giocatori seguiti dalla Juventus in questo settore è Hojbjerg, attualmente poco utilizzato al Tottenham nella prima parte della stagione. Tuttavia, gli inglesi non sembrano essere disposti a vendere il giocatore facilmente. Chiedono 30 milioni di euro in contanti a gennaio o un prestito con obbligo di riscatto per lasciar partire Hojbjerg.

Il possibile mercato della Juve

Il mercato di gennaio si prospetta dunque interessante per la Juventus, con Berardi e Hojbjerg tra i principali obiettivi. La società bianconera valuta però altri nomi per il centrocampo e non è da scartare la possibilità arrivi un centrale difensivo, considerando che Allegri sta adattando in questa stagione come centrale difensivo di sinistra Danilo.

Alex Sandro sta recuperando da un infortunio, ma c'è da dire che è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non si parla di prolungamento di contratto con la società bianconera. Fra i nomi che piacerebbero per la difesa ci sarebbe Sacha Boey, terzino del Galatasaray valutato 20 milioni di euro. Per il centrocampo piacerebbe Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.