La Juventus inizia già a valutare le mosse per la sessione invernale di Calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di rendere la rosa sempre più competitiva ed in particolare il centrocampo. Uno dei nomi sul tavolo è quello di Pierre Hojbjerg che potrebbe essere il centrocampista giusto per aumentare la personalità e la qualità della mediana della Vecchia Signora.

Juve: opzione Hojbjerg per la mediana, in lizza pure Thuram e Partey

Stando agli ultimi rumors di mercato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe sondando diverse piste, e tra queste spunta quella di Hojbjerg che potrebbe lasciare il Tottenham già a gennaio.

Rispetto alla gestione targata Antonio Conte, il centrocampista danese non è più intoccabile nel nuovo Tottenham targato Postecoglou e per questo starebbe valutando l'opportunità di cambiare aria e di lasciare Londra già in inverno.

La Vecchia Signora valuta la situazione, ma vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con un eventuale diritto di riscatto. Gli Spurs invece preferirebbero cedere il centrocampista classe '95 a titolo definitivo.

Oltre Hojbjerg, il club bianconero tiene sempre d'occhio la pista che porta a Kerphem Thuram, talentuoso centrocampista francese. La richiesta del Nizza di circa 40 milioni di euro potrebbe portare un rallentamento nella trattativa.

Infine, sullo sfondo resta viva la candidatura di Thomas Partey, già accostato alla Juve nella precedente sessione di mercato e che potrebbe lasciare l'Arsenal, visto il poco spazio nelle rotazioni di Arteta.

Juve, i bianconeri vogliono blindare Rabiot e Chiesa

Oltre ad aumentare il tasso tecnico della rosa, la Juventus vuole blindare i calciatori di maggior spessore presenti nell'organico della rosa a disposizione di Max Allegri. In attesa delle eventuali offerte che potrebbero arrivare per Vlahovic già a gennaio, il club bianconero vorrebbe prolungare il contratto anche con Adrien Rabiot e Federico Chiesa.

Il centrocampista francese resta sempre nel mirino del Manchester United che in estate potrebbe ritornare alla carica per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Psg. La Juventus vuole giocare d'anticipo e sarebbe pronta ad offrire un rinnovo contrattuale importante a Rabiot.

Discorso simile anche per Federico Chiesa, che ha iniziato nel migliore dei modi la stagione.

La Vecchia Signora sarebbe pronta a rinegoziare il contratto dell'ex Fiorentina, che resta nel mirino del Bayern Monaco e del Liverpool per la prossima stagione. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore ma solo di fronte a un'offerta monstre da circa 70-80 milioni di euro, la Vecchia Signora potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessione.

In caso di addio da parte di Chiesa in estate, il club bianconero potrebbe valutare un ritorno di fiamma per Nicolò Zaniolo, ora all'Aston Villa di Emery e per Domenico Berardi, già trattato nella precedente sessione estiva.