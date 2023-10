La Juventus continua a pensare all'acquisto di Khephren Thuram per gennaio.

Il centrocampista andrà in scadenza di contratto con il Nizza a giugno 2025 e ha una valutazione di mercato superiore ai 40 milioni di euro. Lo staff di Giuntoli vorrebbe anticipare la concorrenza delle altre compagini cercando di prelevare il calciatore già nella sessione invernale: in questo inizio di stagione il centrocampista del Nizza ha disputato 6 match senza contribuire in gol ed assist e rimediando 2 ammonizioni.

Khephren Thuram potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Il pareggio ottenuto ieri contro l'Atalanta ha contribuito a riaccendere la luce dei riflettori sulla mediana bianconera, che nelle giornate no di Nicolò Fagioli stenta parecchio ad avere delle soluzioni di qualità, ecco che l'acquisto di Thuram andrebbe proprio in questa direzione. In una recente intervista rilasciata a Repubblica, Cristiano Giuntoli ha inoltre evidenziato quale sarà la strategia del club per le prossime campagne acquisti: si andrà alla ricerca di profili giovani che possano costituire la base del nuovo progetto bianconero, anche da questo punto di vista il mediano di Nizza appare l'ideale: Giuntoli sembrerebbe orientato a proporre un prestito con obbligo di riscatto.

Altro nome avvicinato alla Juventus negli ultimi giorni è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham valutato circa 30 milioni di euro. Occhi puntati anche su Habib Diarra dello Strasburgo, che ha una valutazione di 20 milioni di euro circa.

Giuntoli potrebbe intervenire anche sul reparto difensivo

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore difensivo.

L'addio di Leonardo Bonucci e l'infortunio ad Alex Sandro hanno ridotto al lumicino le alternative sulla linea difensiva di Massimiliano Allegri, con il solo Daniele Rugani come possibile rincalzo.

Per questo la società segue Strahinja Pavlovic del Salisburgo, calciatore serbo 22enne: in rosa c'è anche Huijsen, promosso quest'anno dalla Next Gen, che però non si è ancora visto in campo.

Possibili movimenti potrebbero interessare anche il settore avanzato: se dovesse partire Filip Kostic, seguito dal Tottenham per sostituire l'infortunato Perisic, potrebbe arrivare un giocatore in grado di dare qualità in zona offensiva. Berardi rimane l'ipotesi preferita, in alternativa Giuntoli rimane vigile sul trequartista dello Shakthar Donetsk Heorhij Sudakov.