In casa Juventus trapela ottimismo per il recupero di Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik in vista del derby. Inoltre, per il match contro il Torino andranno monitorate anche le condizioni di Gleison Bremer, che è stato colto da crampi nella sfida contro l'Atalanta.

In particolare il centravanti serbo è da giorni alla prese con una fastidiosa lombalgia: alla vigilia del match contro l’Atalanta ha sentito parecchio dolore ed è stato costretto al forfait. Anche il polacco ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un indolenzimento al polpaccio.

Juve con un attacco spuntato a Bergamo

L’attacco della Juventus a Bergamo si è ritrovato in emergenza totale. Infatti Allegri aveva a disposizione solo Federico Chiesa, Moise Kean e Kenan Yildiz. In particolare il numero 18 juventino era reduce da pochissimi allenamenti a causa di un fastidio alla tibia e infatti dopo 60 minuti era a corto di energie.

Adesso, la speranza della Juventus è quella di ritrovare Dusan Vlahovic e Arek Milik per il derby della Mole. Il serbo, in questi giorni, ha svolto le terapie per ridurre il dolore causato dalla lombalgia: la sensazione è che possa essere a disposizione di Massimiliano Allegri e che soprattutto possa essere titolare, mentre Milik dovrebbe partire dalla panchina.

Intanto Gleison Bremer, che è stato colto da crampi contro i bergamaschi, dovrebbe farcela in vista della gara del 7 ottobre.

L’analisi di mister Allegri

Massimiliano Allegri, al termine della gara contro l’Atalanta, ha analizzato la prestazione della Juventus: “Forse nel primo tempo potevamo essere più precisi e sereni, ma i ragazzi sono stati bravi, si sono compattati”.

Il tecnico livornese ha sottolineato che alla sua squadra è mancata un po’ di convinzione nel cercare la vittoria, in ogni caso si è detto soddisfatto della prestazione di alcuni suoi giocatori: “Locatelli è in crescita. Rabiot anche, piano piano tornerà quello della scorsa stagione, è un giocatore di livello internazionale”.

Infine l’allenatore della Juventus si è detto felice anche della prestazione fornita da Federico Chiesa: “Lui è sempre capace di creare il pericolo”.

Adesso la squadra bianconera dovrà lasciarsi alle spalle la gara contro l’Atalanta per pensare solo al derby: la Juventus avrà di fatto una settimana completa per preparare la gara contro il Torino e per recuperare i giocatori che hanno dato forfait a Bergamo.