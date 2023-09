La Juventus si è già lasciata alle spalle la vittoria contro il Lecce ed è proiettata in vista del match contro l’Atalanta.

Per questa partita fra i bianconeri ci sarà qualche cambio di formazione rispetto alla partita infrasettimanale: nel turno infrasettimanale hanno giocato i vari Daniele Rugani, Andrea Cambiaso e Arek Milik che hanno permesso ai titolari di riposare. Tra i calciatori che sono partiti dalla panchina contro il Lecce c’è Dusan Vlahovic. Il serbo è alle prese con un fastidio alla schiena che lo frena: mister Massimiliano Allegri deve gestirlo e in queste ore il centravanti ha lavorato a parte.

Dunque, la situazione di Vlahovic resta da monitorare in vista della gara contro l’Atalanta anche se la sua presenza non sembra essere in dubbio.

Intanto anche Moise Kean non si è allenato con la squadra per un fastidio alla tibia che lo affligge da un po’ di tempo.

Juventus già proiettata in vista dell’Atalanta

Per la Juventus è già tempo di concentrarsi in vista del match del 1º ottobre contro l’Atalanta. I bianconeri col Lecce hanno ritrovato la vittoria dopo il ko contro il Sassuolo e adesso l’umore della squadra è decisamente migliore.

Massimiliano Allegri avrà diversi giorni per preparare la partita contro i bergamaschi e per fare tutte le valutazioni sulla formazione. La sensazione è che a Bergamo, l’attacco della Juventus sarà guidato ancora da Federico Chiesa, il quale anche contro il Lecce è stato tra i migliori in campo e il tecnico livornese non sembra intenzionato a rinunciare alla sua qualità.

Al suo fianco, contro l’Atalanta, dovrebbe esserci Dusan Vlahovic. Anche se le sue condizioni tengono un po’ in apprensione l'ambiente bianconero. Infatti, il bomber serbo soffre di una fastidiosa lombalgia e dopo la partita contro il Lecce sulla schiena del giocatore juventino c’erano dei vistosi cerotti per distendere le fasce muscolari.

In questi giorni, Vlahovic verrà gestito proprio per poterlo avere a disposizione nell’elenco dei convocati. Poi sarà Allegri a decidere se schierarlo tra i titolari o se inserirlo a gara in corso.

In difesa tornerà Gatti

Nel match contro il Lecce, Federico Gatti è stato sostituito da Daniele Rugani. Il numero 4 juventino inizialmente ha riposato dopo la brutta prestazione di Reggio Emilia, poi è entrato nel secondo tempo, ricevendo anche le rassicurazioni di Massimiliano Allegri che gli ha detto di entrare sereno.

Dunque, contro l’Atalanta, Federico Gatti dovrebbe riprendersi il posto da titolare nella difesa con Gleison Bremer e Danilo. Mentre Alex Sandro sarà ancora assente per un problema alla coscia: il suo rientro dovrebbe avvenire a fine ottobre.