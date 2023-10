La Juventus inizia a pensare al mercato invernale per rendere sempre più competitivo l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno degli obiettivi di mercato resta Domenico Berardi, già accostato ai colori bianconeri nella sessione estiva di mercato. La Vecchia Signora potrebbe fare un nuovo tentativo a gennaio in particolare in caso di cessioni come quella di Samuel Iling-Junior.

Juve, Premier su Iling e possibile nuova offerta per Berardi

L'incastro con il numero 10 del Sassuolo potrebbe riguardare proprio il giovane esterno inglese Iling-Junior che non riesce a trovare molto spazio nelle rotazioni di Max Allegri, soprattutto dopo il mancato addio da parte di Filip Kostic.

Per questo, il classe 2002 potrebbe essere ceduto già nel mercato invernale. Gli estimatori infatti non mancano, con diversi club della Premier League che già in estate erano sulle sue tracce. La Juventus è pronta a prendere in considerazione delle offerte attorno ai 15-20 milioni di euro che aprirebbero all'addio.

Con l' eventuale cessione di Iling, il club bianconero potrebbe così tornare alla carica per Domenico Berardi che ha iniziato molto bene la stagione con già quattro reti in cinque partite, una proprio alla Vecchia Signora. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore ma soprattutto del Sassuolo, che solo di fronte a un'offerta irrinunciabile prenderebbe in considerazione la cessione del suo numero 10.

Juve, obiettivo a centrocampo: da Hojbjerg a Samardzic

Oltre ad un possibile ritorno di fiamma per Berardi, la Juventus valuta un colpo importante in mediana per dare qualità e soprattutto fantasia. Sono diversi i nomi sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli che sta valutando diversi profili.

Tra questi, c'è sempre quello di Lazar Samardzic che dopo il mancato passaggio all'Inter, potrebbe rientrare nei radar bianconeri.

L'Udinese chiede una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per cedere il talento tedesco, nel mirino anche del Napoli. Molto dipenderà anche dalla posizione in classifica del club friulano che, in caso di necessità potrebbe rimandare la cessione in estate.

Oltre al talento dell'Udinese, la Juve continua a monitorare Pierre Hojbjerg, centrocampista danese che non è più un punto fermo del Tottenham.

La Juventus punterebbe a un arrivo in prestito, mentre gli Spurs vorrebbero una cessione a titolo definitivo attorno ai 30 milioni di euro. Sullo sfondo, resta viva anche l'ipotesi Kerphen Thuram, ma l'interesse bianconero va a scontrarsi con la richiesta di 35-40 milioni di euro da parte del Nizza.