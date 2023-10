Ritornare alla vittoria dopo il pareggio esterno contro l'Atalanta. È questo l'obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri che si appresta a preparare una delle partite più attese della stagione. Infatti, sabato ore 18:00 all'Allianz Stadium, i bianconeri ospitano il Torino di Ivan Juric in un sentitissimo Derby della Mole. I granata arrivano dal pareggio casalingo contro il Verona ed hanno tutta l'intenzione di conquistare tre punti per ambire a posizioni europee.

Juve, 3-5-2 per Allegri: ballottaggio Kostic-Cambiaso, Vlahovic in forte dubbio

Per quanto riguarda la possibile formazione bianconera, il tecnico Massimiliano Allegri è pronto a confermare il suo ormai canonico 3-5-2. Il dubbio maggiore riguarda Dusan Vlahovic che contro l'Atalanta non è sceso in campo per un problema alla schiena. Il numero nove è in forte dubbio per la sfida contro i granata e potrebbe non esserci. Al suo posto, possibile conferma per Kean, in ballottaggio con Milik che spera in un rientro a pieno regime per giocarsi una maglia da titolare. La certezza risponde al nome di Federico Chiesa, punto fermo dell'attacco bianconero.

Sulle corsie, ballottaggio tra Cambiaso e Kostic, mentre a destra confermato Mckennie.

A centrocampo, spazio Locatelli nel ruolo di play. Il numero cinque sarà coadiuvato da Rabiot e Fagioli, in vantaggio nel solito ballottaggio con Miretti.

Infine, retroguardia a tre composta da Gatti, Bremer e capitan Danilo, mentre in porta confermatissimo Szczesny dopo l'ottima prestazione in quel di Bergamo.

Torino, 3-4-2-1 per Juric: Vlasic e Zapata in attacco

Nonostante un punto in due partite, buon avvio di stagione da parte del Torino di Ivan Juric pronto a dare battaglia in una sfida da sempre sentitissima per il popolo granata.

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico del Toro dovrebbe dare continuità e confermare il 3-4-2-1.

In attacco, potrebbe rivedersi Nikola Vlasic dal primo minuto. Il trequartista ex West Ham dovrebbe comporre il reparto offensivo assieme a Radonjic, in vantaggio su Seck, e Duvan Zapata che dovrebbe vincere il ballottaggio con Sanabria.

A centrocampo, probabile conferma della cerniera formata da Ilic e Ricci, mentre sulle corsie spazio a Bellanova e Lazaro con Soppy che insegue per una maglia da titolare. Le problematiche in casa Toro riguardano la difesa, visto l'infortunio di Alessandro Buongiorno che salterà il match contro i bianconeri. La difesa dovrebbe esser quindi composta da Schuurs, Rodriguez e Tameze in attesa del rientro a pieno regime di Zima e Djidji. In porta, confermatissimo Milinkovic Savic.

Probabili formazioni

Juventus(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Mckennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik.

Torino(3-4-2-1): Milinkovic Savic; Tameze, Schuurs, R. Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Radonjic, Vlasic; Zapata.