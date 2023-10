La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e Calciomercato. Con le probabili squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli la società bianconera potrebbe decidere di acquistare almeno un centrocampista. Uno dei nomi seguiti dalla Juve nelle ultime settimane è quello di Khephren Thuram, giocatore classe 2001 del Nizza in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, un prezzo che difficilmente diminuirà da qui a fine stagione. Considerando l'esigenza della società bianconera di aggiungere qualità a centrocampo già a nel calciomercato invernale, si valuterebbe l'inserimento di una contropartita tecnica da inserire nella trattativa per arrivare al francese.

Potrebbe essere Samuel Iling-Junior, anche lui come Thuram in scadenza di contratto a giugno 2025 e che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro. Questo significherebbe una spesa da investire per la società bianconera da circa 20 milioni di euro, evidentemente più sostenibile.

Il giocatore Iling-Junior potrebbe trasferirsi al Nizza per l'acquisto di Khephren Thuram

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad inserire Samuel Iling-Junior come contropartita tecnica per l'acquisto di Khephren Thuram. Il centrocampista inglese sta raccogliendo poco minutaggio in questo inizio stagione, con Allegri che gli sta preferendo sulla fascia sinistra giocatori come Filip Kostic e Andrea Cambiaso.

Potrebbe essere offerto al Nizza per l'acquisto di Khephren Thuram, il centrocampista francese sarebbe il preferito dalla Juventus fra i tanti giocatori valutati per rinforzare il centrocampo.

Si è parlato nelle ultime settimane di un interesse per Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach, o di Habib Diarra dello Strasburgo.

Giocatori che piacciono alla società bianconera ma che sembrano meno pronti rispetto a Khephren Thuram per diventare dei titolari in una grande società come la Juventus.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il settore avanzato. Potrebbe infatti arrivare un giocatore a supporto di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Fra i preferiti rimane Domenico Berardi, che ha una valutazione di mercato di 30 milioni di euro. Il giocatore del Sassuolo continua ad essere decisivo non solo con la società emiliana ma anche con la nazionale italiana. Nella vittoria contro il Malta ha segnato 2 gol per il 4 a 0 della squadra di Luciano Spalletti. L'alternativa a Berardi è Federico Bernardeschi, che sta vivendo una stagione non ideale nel Toronto e che potrebbe approdare a Torino in prestito con diritto di riscatto.