Nel mercato di gennaio la Juventus sarà tra le società più attive, sia perchè non ha praticamente completato acquisti nella sessione estiva sia perchè la rosa ha bisogno di essere puntellata in tutti i reparti.

Nelle ultime ore a circolare e parecchio è il nome di Federico Bernardeschi, un cavallo di ritorno che potrebbe essere molto utile per Massimiliano Allegri che avrebbe un calciatore adatto a schierare un tridente d'attacco o all'occorrenza a posizionarsi a centrocampo sia come mezzala che come esterno di fascia.

Le probabili e ormai imminenti defezioni di Paul Pogba - risultato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa - e Nicolò Fagioli, autodenunciatosi alla Procura FIGC nell'ambito del caso scommesse illegali, impongono poi al club di intervenire anche a centrocampo, laddove le alternative sono ormai ridotte al lumicino.

Benrnardeschi potrebbe approdare alla Juventus in prestito a gennaio

Allo stato attuale Federico Bernardeschi è in forza al Toronto FC e sta vivendo la sua seconda stagione nella Major League Soccer: 13 gol e 5 assist in 46 presenze in Canada, alla Juventus già 183 presenze per lui con 24 assist e 12 reti totali. Il calciatore conosce bene l'ambiente e ha familiarità con la Serie A, tutte qualità che potrebbero rivelarsi utili al progetto bianconero.

Massimiliano Allegri tra l'altro stima molto il ragazzo, schierato spesso titolare dall'allenatore livornese che ama molto i calciatori duttili e in grado di agire in più settori del campo. Come accennato però, è la mediana la zona del campo che ad oggi appare più bisognosa di essere rinforzata ed è lì che lo staff bianconero sta guardando con più interesse a nuovi calciatori.

Thuram, Diarra e Samardzic per il centrocampo

Quello di Khephren Thuram del Nizza è il profilo che intriga di più dalle parti della Mole: costa tra i 30 e i 40 milioni di euro ed è uno dei maggiori talenti europei del panorama odierno, Cristiano Giuntoli ci pensa anche perchè in estate il contratto del fratello dell'interista Marcus arriverà ad un solo anno dalla scadenza fissata per giugno 2025.

L'altro nome che piace alla società bianconera è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, il cui cartellino vale circa 20 milioni di euro. Ce ne vorranno 25 invece per strappare Lazar Samardzic all'Udinese, il suo talento e qualità sarebbero molto utili alla mediana bianconera che ad oggi non ha in rosa un calciatore in grado di saltare l'uomo o creare superiorità numerica grazie alle proprie giocate.