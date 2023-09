La Juventus continua a seguire profili utili a rinforzare la mediana soprattutto se dovesse essere confermata la positività al testosterone di Paul Pogba. Il nome che sembra prendere sempre più quota è quello di Khephren Thuram del Nizza, che ad inizio 2024 sarà ad un anno e mezzo dalla scadenza della sua intesa contrattuale con il Nizza.

Khephren Thuram potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Fratello di Marcus approdato all'Inter nell'ultima sessione estiva e figlio di Lilian, il centrocampista francese ha già raccolto una presenza con la nazionale francese e maturato 118 presenze in Ligue 1.

Thuram non ha eccellenti doti realizzative (il massimo bottino stagionale è di 4 reti nella stagione 2012-22) ma vanta un'ottima capacità di distribuire passaggi precisi e contribuire all'azione offensiva in fase di partenza, oltre ad una grande abilità nel recupero del pallone. La sua giovane età lo rende un prospetto interessante per il futuro, un profilo il suo che rientrerebbe tra l'altro alla perfezione nella nuova politica impostata dal Ds Cristiano Giuntoli che sta svecchiando la rosa andando anche a diminuire il monte ingaggi. Il prezzo di Thuram ad oggi si aggira attorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe tuttavia scendere con l'approssimarsi della scadenza del contratto.

Boey per la fascia destra

La Juventus valuta anche altri profili, su tutti Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach. Per quanto riguarda invece il settore difensivo potrebbe invece arrivare un terzino destro con il nome di Sacha Boey del Galatasaray, valutato 20 milioni di euro, a figurare sempre in cima alla lista dei desideri del club.

Di fatti sulla destra la squadra di Massimiliano Allegri ha soltanto Timothy Weah, con Weston McKennie come unica alternativa adattata trattandosi di una mezzala: di recente Massimiliano Allegri ha evidenziato come anche Andrea Cambiaso possa ricoprire il ruolo, non è escluso dunque che finchè non si interverrà sul mercato le fasce saranno presidiate da iling-Junior e Filip Kostic a sinistra e appunto Weah e Cambiaso sulla destra con l'americano ex Leeds a quel punto 'recuperato' per la mediana.

Nell'ultimo match contro la Lazio, Allegri ha richiamato pesantemente entrambi i calciatori di destra in rosa, essendo molto giovani hanno ancora bisogno di crescere e maturare ma è grazie a questi percorsi che il club punta a recuperare quella sostenibilità finanziaria tanto invocata da Giuntoli fin dal suo insediamento.