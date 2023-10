Dusan Vlahovic ha iniziato la stagione con un rendimento eccellente, segnando 4 gol e fornendo 1 assist in sole 6 partite giocate, con una media di un gol ogni 105 minuti. Queste prestazioni di alto livello hanno attirato l'attenzione del Real Madrid, che già in estate aveva mostrato interesse per la giovane punta della nazionale della Serbia. La società spagnola potrebbe offrire uno scambio di prestiti alla Juventus per arrivare alla punta.

Il Real Madrid potrebbe offrire Rodrygo per Vlahovic

In previsione del mercato di gennaio, il Real Madrid starebbe considerando la possibilità di portare Vlahovic a Madrid.

La società spagnola sarebbe delusa dal rendimento di Joselu, che non sta incidendo come ci si aspettava da sostituto di Karim Benzema. Di conseguenza, Vlahovic rimane in cima alla lista dei desideri di Florentino Perez, il presidente del Real Madrid. Tuttavia, il problema principale è la richiesta della Juventus di almeno 80 milioni di euro per il trasferimento di Vlahovic.

Per aggirare questa richiesta, il Real Madrid sta pensando a uno scambio di prestiti fino a fine stagione. In questo scenario, Vlahovic si trasferirebbe a Madrid, mentre la Juventus otterrebbe il giovane brasiliano Rodrygo. Rodrygo sta avendo difficoltà al Real Madrid, con un solo gol ed un assist in 8 match nel campionato spagnolo.

Un periodo di sei mesi con la Juventus potrebbe essere benefico sia per lui che per l'attacco di Massimiliano Allegri.

La Juventus valuterebbe il prolungamento di contratto di Vlahovic

C'è da dire che tale indiscrezione di mercato non trova conferme fra i giornali sportivi italiani, soprattutto perché la Juventus difficilmente lascerebbe partire la sua punta di riferimento, che in 6 match ha segnato 4 gol fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno.

La sua assenza contro l'Atalanta si è sentita molto, si parla di un suo possibile prolungamento di contratto oltre il 2026, per una o due stagioni non solo per confermare la fiducia nel giocatore ma anche per alleggerire il monte ingaggi. La società bianconera potrebbe offrirgli 7 milioni di euro a stagione (contro gli attuali 9 milioni di euro) allungandogli però l'intesa contrattuale per altre stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare l'arrivo di un giocatore di qualità nel settore avanzato che possa integrarsi con Vlahovic e Chiesa. Il preferito sarebbe Domenico Berardi, che però ha una valutazione di mercato di 30 milioni di euro. Se però dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni di euro per Filip Kostic (piace al Tottenham) la società bianconera potrebbe valutare l'investimento per il giocatore del Sassuolo, decisivo non solo nella vittoria contro la Juventus ma in quella contro l'Inter.