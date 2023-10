La Juventus starebbe valutando la possibilità di rinforzare il suo settore difensivo e, secondo la stampa spagnola, potrebbe essere interessata a Victor Lindelof del Manchester United. Il difensore svedese ha un contratto in scadenza nel 2024, che finora non è stato prolungato dalla società inglese.

La Juve valuterebbe l'acquisto di Lindelof a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Victor Lindelof, centrale difensivo del Manchester United, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2024 ma che ha un'opzione di rinnovo fino a giugno 2025.

La sua valutazione di mercato è di 20 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire a gennaio soprattutto se dovesse continuare ad essere valutato come una riserva dal tecnico Ten Hag. Il difensore svedese può giocare sia in una difesa a quattro che in una a tre, ed è in grado di occupare sia la posizione di centrale di sinistra che quella di terzino destro. Questa versatilità potrebbe renderlo una possibilità interessante per la Juventus, che sta cercando di rafforzare il suo reparto difensivo in vista delle sfide future. Tuttavia, il futuro di Lindelof rimane incerto e dipenderà dalle trattative fra il giocatore e il Manchester United.

A proposito della società inglese la Juventus segue anche l'evoluzione di Anthony Martial, altro giocatore in scadenza di contratto a giugno 2024, e anche lui con l'opzione del rinnovo di un anno.

Fra l'altro il francese può giocare prima o seconda punta ma anche sulla fascia nell'eventualità di un 4-3-2. Compirà 28 anni a dicembre, di conseguenza può rappresentare un investimento ideale per la società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è attesa da settimane impegnative non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato.

A gennaio potrebbero esserci degli investimenti importanti soprattutto se la rosa bianconera non dovesse dare garanzie. La squadra bianconera ha come obiettivo minimo il raggiungimento del quarto posto, condizione necessaria anche per programmare le stagioni successive. Le esigenze principali sembrano riguardare il centrocampo, soprattutto se fosse confermata la squalifica di Pogba, e il settore avanzato, dove sembra mancare qualità.

Nel primo caso i nomi valutati sono quelli di Habib Diarra dello Strasburgo e di Khephren Thuram del Nizza. Per il settore avanzato il preferito rimane Domenico Berardi, che ha un prezzo di mercato di 30 milioni di euro.