La Juventus vuole rinforzarsi nel mercato di gennaio per competere nella seconda parte di campionato considerando l'ottimo inizio di stagione sia in Serie A che in Champions League. Le esigenze principali sarebbero l’acquisto di un difensore centrale e di una punta di riserva. A proposito del settore difensivo uno dei nomi valutati è quello di Jakub Kiwior, l'Arsenal sarebbe pronta a lasciarlo partire nel Calciomercato invernale. La società bianconera valuterebbe un prestito con diritto di riscatto del cartellino del giocatore.

La Juventus valuta Kiwior come rinforzo in difesa a gennaio

Fra i nomi valutati per rinforzare la difesa c'è quello di Jakub Kiwior, centrale difensivo di 24 anni attualmente all'Arsenal. Dall’Inghilterra arrivano notizie interessanti a tal riguardo: la società inglese sarebbe disposta a lasciar partire il giocatore, una possibilità che la Juventus sta considerando attentamente. L’acquisto di Kiwior rappresenterebbe un rinforzo ideale, perché il centrale difensivo è in grado di coprire più ruoli nel settore difensivo e vanta già una conoscenza dell'idea di gioco di Thiago Motta, avendo lavorato insieme a lui nello Spezia. L'Arsenal potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto, modalità di acquisto gradita dalla società bianconera.

La Juventus vorrebbe Raspadori per il settore avanzato

Se Kiwior sembra una soluzione interessante per la difesa, l'arrivo di Giacomo Raspadori dal Napoli per il settore avanzato è più difficile. La punta italiana potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare il Napoli, vista la sua posizione come alternativa ai titolari e le limitate occasioni di giocare, soprattutto in una stagione in cui il club campano non è impegnato nelle competizioni europee.

I suoi agenti sportivi stanno valutando le occasioni di mercato, consapevoli dell'interesse della Juventus. Tuttavia, portare Raspadori in bianconero non sarà facile: il Napoli non intende vendere facilmente uno dei suoi talenti più interessanti, e la Juventus al momento preferirebbe l'arrivo del giocatore in prestito e non a titolo definitivo.

La società bianconera infatti investirebbe soprattutto sul centrale difensivo, esigenza divenuta importante dopo l'infortunio di Gleison Bremer.

I nomi per il settore avanzato: Zirkzee, Lucca e Bonny

La Juventus valuta altri nomi per il settore avanzato a gennaio. Uno su tutti Zirkzee, giocatore del Manchester United che in questa stagione sta raccogliendo poco minutaggio. Con l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina della società inglese le cose non dovrebbero cambiare tenendo conto che il tecnico portoghese gioca abitualmente con un riferimento centrale bravo nella finalizzazione. L’olandese, invece, si distingue per la sua abilità nella gestione del pallone, un aspetto particolarmente apprezzato da Thiago Motta, che lo ha allenato la scorsa stagione al Bologna. Le alternative all’olandese restano Lucca dell’Udinese e Bonny del Parma.