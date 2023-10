L'Inter nel Calciomercato invernale potrebbe cedere quei giocatori che finora hanno trovato poco spazio. Tra questi c'è Yann Bisseck, che ha giocato solamente due spezzoni di partita in campionato e quindi potrebbe essere ceduto anche per farlo giocare con maggiore continuità. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino, alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato dopo il grave infortunio di Perr Schuurs.

Il Milan potrebbe muoversi per rinforzare l'attacco già a gennaio, senza aspettare la fine della stagione. Difficile arrivare a Jonathan David nell'immediato, mentre il nome che potrebbe essere più raggiungibile è quello di Boulaye Dia, vicino all'addio alla Salernitana già la scorsa estate.

Anche se la situazione di classifica dei campani potrebbe indurre il ds De Sanctis a non privarsi del proprio attaccante a metà stagione.

Torino su Bisseck

Il Torino con ogni probabilità andrà sul mercato a gennaio alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Ivan Juric ha perso Perr Schuurs fino a fine stagione a causa del brutto infortunio al ginocchio subito contro l'Inter ed è impensabile lasciare un buco così profondo nel reparto arretrato. I granata si stanno guardando intorno alla ricerca di qualche occasione di mercato e il nome finito nel mirino del club di Urbano Cairo sarebbe quello di Yann Bisseck. L'Inter ha acquistato il giovane centrale tedesco dall'Aarhus la scorsa estate per poco più di 7 milioni di euro, ma il giocatore ha trovato poco spazio fino a questo momento.

Proprio per questo a gennaio potrebbe arrivare l'intesa, anche per permettergli di giocare con continuità.

Il Toro potrebbe prendere il giocatore in prestito da stabilire se oneroso o gratuito, ma i nerazzurri potrebbero concedere il prestito gratuito qualora i granata dovessero concedere un'opzione di acquisto proprio su Schuurs per la prossima stagione visto che il centrale olandese piaceva molto all'Inter prima dell'infortunio.

Milan su Dia

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in attacco per gennaio visto che Luka Jovic al momento non è riuscito a incidere come vice Giroud. Uno dei nomi finiti nel mirino di Moncada e Furlani sarebbe quello di Boulaye Dia. L'attaccante poteva lasciare la Salernitana la scorsa estate, ma l'addio potrebbe essere stato rimandato solamente di qualche mese.

I granata chiedono 25 milioni di euro per cederlo, ma la fumata bianca potrebbe arrivare anche con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, come la qualificazione alla prossima Champions League. Anche se la situazione di classifica non positiva dei campani potrebbe indurre la società a non privarsi del proprio attaccante più prolifico a metà stagione.