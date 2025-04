Cristiano Ronaldo di nuovo con la maglia di una squadra italiana. È questa l'ultima indiscrezione che circola attorno al fuoriclasse portoghese, al momento sotto contratto l’Al-Nassr.

L'accordo tra la squadra araba e l'ex Juventus scadrà però a fine campionato e le trattative in vista di un'eventuale prosecuzione del rapporto paiono al momento bloccate: è in questo contesto che starebbe prendendo quota l'ipotesi di un approdo del portoghese all'Inter, un trasferimento che sarebbe in primis figlio della volontà di Ronaldo di disputare il Mondiale per Club in partenza a giugno prossimo.

Rumor di mercato intorno anche ad un altro attaccante, anche lui ex Juventus ma ancora in Serie A: la stagione di Moise Kean (16 gol in 27 presenze in Serie A) è sotto gli occhi di tutti, a lui starebbe pensando il Napoli in vista della prossima stagione.

Inter, suggestione Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo potrebbe dunque vestire la maglia dell’Inter. A lanciare l'indiscrezione è stato per primo il il portale spagnolo El Desmarque, secondo il quale la dirigenza nerazzurra starebbe considerando l'ipotesi di ingaggiare il portoghese in vista del Mondiale per Club.

Al momento si è nel campo delle pure suggestioni, ma è sufficiente addentrarsi nelle prime pieghe per capire quanto possa essere complicato anche solo abbozzare un'ipotesi di accordo: il portoghese guadagna qualcosa come 200 milioni di euro l'anno in Arabia Saudita, ecco che nel caso volesse tornare a giocare in Serie A sarebbe chiamato a considerare cifre molto diverse.

L'Inter infatti, sarebbe disposta ad offrire un accordo di un anno tra i 5 e i 6 milioni di euro, una proposta che sarebbe nella natura simile a quella presentata all'entourage di Jonathan David del Lille.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quanto possa esserci di vero.

Napoli su Moise Kean

Un altro ex Juventus potrebbe cambiare aria.

Moise Kean sarebbe infatti finito in orbita Napoli, attratto e non poco dalle 21 reti realizzate in 35 presenze complessive tra campionato e coppe.

Il centravanti della Fiorentina ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro ma gli azzurri avrebbero almeno due contropartite da proporre per abbassare l'esborso economico.

Una è Folorunsho, in prestito proprio dal Napoli con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, l'altra è Giacomo Raspadori, che viene valutato intorno ai 25 milioni di euro.

Il club di De Laurentiis potrebbe dunque proporre uno dei due o entrambi più un conguaglio da 20-25 milioni di euro.