Nelle scorse ore l'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus ha parlato pubblicamente di una sua possibile acquisizione dell'Inter e ha sottolineato di apprezzare molto Erling Haaland del Manchester City e Pedri del Barcellona.

Intanto anche l'ex ad dell'Inter Ernesto Paolillo ha evidenziato a TMW Radio come la presidenza Zhang potrebbe effettivamente passare la mano e cedere la quota di maggioranza della società lombarda.

Inter, il magnate Zilliacus: 'Haaland è una superstar assoluta, mi piacerebbe vederlo in nerazzurro'

L'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus ha parlato ai microfoni de L'Interista a proposito di una sua possibile offerta, insieme allo sceicco Al Thani, per prelevare la società nerazzurra.

Il magnate, tra il serio e il faceto, ha fatto due nomi di calciatori che apprezza, vale a dire Erling Haaland e Pedri: "Quale calciatore acquisirei? Per me, e non lo dico solo perché sono scandinavo, Erling Haaland è una superstar assoluta, mi piacerebbe vederlo con la maglia dell'Inter. E c'è un giocatore che mi piace tanto e che segna anche molto, che è Pedri del Barcellona. Certo, non penso che né Haaland, né Pedri siano in vendita in questo momento, ma per il giusto prezzo tutto è in vendita".

Zilliacus parlando ancora della possibilità di acquisire l'Inter ha poi sottolineato come l'attuale presidenza Zhang qualora cedesse, vorrebbe passare la mano a una proprietà capace di continuare a ampliare il brand del club nerazzurro.

L'imprenditore finlandese si è poi detto aperto a lasciare eventualmente a Steven Zhang una quota minoritaria della società lombarda per coltivare quella parte di tifosi dell'Inter presenti in Cina.

Inter, Paolillo: 'Credo sia assolutamente plausibile che la proprietà stia valutando la cessione'

Anche l'ex amministratore delegato dell'Inter Ernesto Paolillo ha parlato ai microfoni di TMW Radio della possibile cessione societaria dell'Inter: "Cessione della società?

Che sia possibile assolutamente sì, lo dicono varie cose. In primis il dovere dell'attuale proprietà di trovare una soluzione al debito, che fra l'altro è in scadenza, o lo rimborsa o lo rinnova. Per questo c'è anche l'ipotesi cessione. E poi, e lo dice anche un po' il disimpegno che sembra esserci da parte nella proprietà, dalla mancanza di nuovi investimenti e di iniziative che facciano pensare a un nuovo futuro".

Paolillo, restando in tema Inter, ha poi sottolineato come i debiti accumulati dalla società nerazzurra potrebbero accelerare la cessione della quota di maggioranza da parte della famiglia Zhang.