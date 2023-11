Le recenti indiscrezioni di mercato suggeriscono un possibile interesse dell'Atletico Madrid per Dusan Vlahovic. Proprio per questo la Juventus potrebbe trovarsi a dover affrontare l'esigenza, in caso di partenza del giocatore, di sostituirlo nel settore avanzato. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sarebbe anche Beto, attualmente all'Everton dopo il recente trasferimento nella società inglese dall'Udinese per 25 milioni di euro.

La Juventus vorrebbe sostituire Vlahovic con Beto nel mercato di gennaio

Beto ha dimostrato le sue doti tecniche e uno stile di gioco dinamico, con prestazioni di spicco e gol importanti soprattutto all'Udinese.

Nell'Everton però non sta incidendo come ci si aspettava. Basti pensare che ha segnato un solo gol fornendo un assist decisivo a un suo compagno in tre match di Carabao Cup. Nel campionato inglese ha giocato invece otto match senza segnare un gol. Nel campionato italiano però ha dimostrato di essere un giocatore importante. Grazie alla sua versatilità e alla capacità di adattarsi a diversi schemi di gioco, potrebbe diventare un rinforzo di rilievo per la Juventus nel caso in cui Dusan Vlahovic dovesse partire.

L'Everton, attualmente in un periodo difficile a causa della penalizzazione di 10 punti nel campionato inglese dovuta al mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario, potrebbe vedere i suoi giocatori importanti come oggetti di desiderio da parte di altre società.

Fra queste ci sarebbe anche la Juventus che potrebbe decidere di fare un'offerta per il portoghese Beto.

Le altre possibili strategie di mercato

Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna parlano di un possibile interesse dell'Atletico Madrid per Dusan Vlahovic. La società spagnola potrebbe cercare di acquistare il giocatore già a gennaio, e la Juventus starebbe valutando la possibilità di inserire delle contropartite tecniche nella trattativa.

Tra i nomi menzionati ci sono Rodrigo De Paul e Alvaro Morata. Nel caso di un ritorno dello spagnolo l'arrivo di Beto sarebbe una possibilità da scartare.

La Juventus starebbe lavorando anche a rinforzi per il centrocampo e per la difesa. Abbiamo parlato di De Paul, che però non è l'unico giocatore gradito dalla società bianconera.

Piacciono anche Kalvin Phillips del Manchester City e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Si valutano rinforzi anche in difesa: uno dei preferiti è Lloyd Kelly, giocatore in scadenza di contratto con il Bournemouth a giugno.