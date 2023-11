Durante il programma Deejay Football Club, su Radio Deejay, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha espresso la sua stima nei confronti di Massimiliano Allegri. Tuttavia ha sottolineato che la sua affinità con Allegri non si traduce automaticamente in un tifo per la Juventus, aggiungendo come tiferebbe ogni squadra che potrebbe allenare il tecnico livornese.

Il giornalista sportivo Zazzaroni ha parlato della sua stima professionale ed umana nei confronti di Allegri

Il giornalista Zazzaroni ha dichiarato: "Mi danno dello juventino perché sono allegriano, io sono solo allegriano e basta.

Se Allegri va ad allenare il Pescara, divento tifoso del Pescara".

Parlando della prestazione di Federico Chiesa con la nazionale italiana, Zazzaroni ha commentato: "Ieri non era marcato, la Macedonia ha messo a destra uno che sta a sinistra, il discorso di Allegri di metterlo seconda punta al centro è, secondo me, centrato". Il giornalista sportivo ha aggiunto di aver seguito l'evoluzione tattica di Federico Chiesa anche alla Fiorentina, dove inizialmente giocava a destra fino ad essere spostato sulla fascia sinistra. Secondo il giornalista sportivo nel 3-5-2 vicino alla prima punta Chiesa può giocare.

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni sul futuro professionale di Allegri alla Juventus

A fine ottobre, Ivan Zazzaroni aveva condiviso le sue dichiarazioni sul futuro professionale di Massimiliano Allegri alla Juventus durante una trasmissione su Radio Deejay.

Il giornalista sportivo aveva evidenziato la possibilità di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus a partire dalla stagione 2024-2025.

Zazzaroni aveva dichiarato: "Secondo me Conte andrà alla Juventus, finirà così. Se Allegri vince lo scudetto lo fanno santo. Nulla è impossibile ma non ha la squadra per vincere lo scudetto.

Allegri lo dice sempre che la rosa non è adatta per vincere. Poi arriva il tuo amico Marotta (rivolto a Fabrizio Biasin, ndr) con la classica marottata che dice che la Juve è favorita'.

La Juventus sfiderà l'Inter il 26 novembre

Intanto l'attesa di Juventus-Inter prevista il 26 novembre inizia ad incrementare fra gli amanti di calcio.

La squadra di Allegri potrebbe avere diverse assenze a centrocampo, una su tutte Locatelli, senza contare che McKennie e Miretti non sono in una forma ideale rispettivamente per un problema al ginocchio e per la lombalgia. Per quanto riguarda invece il settore difensivo dovrebbe recuperare Alex Sandro anche se il brasiliano dovrebbe iniziare dalla panchina. Nel settore avanzato il tecnico potrebbe affidarsi a Kean e a Chiesa, protagonista con due gol contro la Macedonia del Nord con la nazionale italiana.