La Casertana è in questo momento un treno in corsa, con cinque vittorie nelle ultime cinque giornate. La compagine affronterà il Crotone in una sfida d'alto profilo in Serie C. Il merito, oltre della squadra, è del tecnico Vincenzo Cangelosi. Dopo tanti trascorsi nello staff di Zdenek Zeman, Vincenzo Cangelosi ha deciso di mettersi in gioco a Caserta. Il Crotone rappresenterà l'avversario della 14esima giornata, gara in programma sabato 18 novembre (ore 16:15), una squadra che per il tecnico ha un legame pregresso avendo giocato come portiere con gli squali in Serie C.

Crotone, sfida all'ex Cangelosi

In pochi lo ricordano ma l'attuale allenatore della Casertana Vincenzo Cangelosi ha disputato una discreta carriera da portiere. Per lui tanta terza serie. Da Palermo fino a Foggia e Siracusa senza dimenticare la parentesi vissuta con la maglia del Crotone (all'epoca denominato Kroton) nella stagione 1984-1985. Appesi gli scarpini al chiodo Vincenzo Cangelosi ha intrapreso una fruttuosa carriera da collaboratore tecnico al fianco di Zdenek Zeman, in particolare nell'esperienza del boemo sulla panchina della Lazio. Per oltre 30 anni è stata una spalla fedele, condividendo idee e filosofie di gioco.

L'esperienza alla Casertana

Nell'estate del 2022 Vincenzo Cangelosi ha deciso di mettersi in gioco accettando di guidare la Casertana dopo l'esonero di Luigi Panarelli (anche lui ex Crotone) nel campionato di Serie D, raggiungendo la terza posizione finale, risultato che ha permesso l'ammissione del club in Serie C.

In questa stagione, confermato alla guida della Casertana, è riuscito a togliersi tante soddisfazioni portando in breve tempo una formazione neopromossa a diventare una delle antagoniste alla promozione in Serie B.

Casertana e Crotone a confronto

Se la Casertana arriverà alla gara di sabato 18 novembre (ore 16:15) con un carico di entusiasmo, anche il Crotone non sarà da meno.

Gli squali sono reduci dalla vittoria contro il Monterosi Tuscia. Se i campani hanno ottenuto cinque vittorie in altrettante giornate, il Crotone di Lamberto Zauli ha conseguito tre vittorie e due pareggi. La sfida dello Stadio "Pinto" sarà diretta dal Sig. Emanuele Frascaro della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini di Prato e Alessandro Parisi di Bari.

Quarto uomo sarà il Sig. Dario Acquafredda di Molfetta.

Infortuni e squalifiche

La gara dello Stadio "Pinto" di Caserta registrerà l'assenza tra le fila dei padroni di casa del difensore Daniele Celiento, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. I calabresi dovranno fare a meno di due calciatori, si tratta dei centrocampisti Andrea D'Errico e Mattia Vitale. Il tecnico del Crotone Lamberto Zauli potrebbe recuperare il difensore e capitano Guillaume Gigliotti, assente contro il Monterosi Tuscia.