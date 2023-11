Arriva ancora una vittoria con tanta sofferenza per il Crotone. Nella 13^ giornata di Serie C gli squali vincono per 2-1 allo Stadio Comunale Ezio Scida contro il Monterosi Tuscia. Una vittoria arrivata solamente al 93' grazie a una rete spettacolare di Giovanni Bruzzaniti.

Nel post gara il tecnico del Crotone Lamberto Zauli in sala stampa ha fatto un'analisi sulla prova offerta dai suoi ragazzi.

Zauli si tiene la vittoria

Nonostante la prova offerta dalla sua squadra non sia stata delle migliori sotto l'aspetto della qualità delle giocate e della lucidità davanti alla porta, il tecnico del Crotone Lamberto Zauli si è comunque mostrato soddisfatto del successo conseguito, dichiarando: "Abbiamo provato a fare la gara contro una squadra molto fisica, non abbiamo fatto un primo tempo migliore rispetto alla ripresa, forse nel finale hanno arretrato gli avversari.

In generale è stata una gara anonima, una partita difficile, giocando così noi l'abbiamo resa ancora più difficile".

L'allenatore dei calabresi ha poi aggiunto: "C'è stata nel finale quella perla di Bruzzaniti che ci ha fatto gioire, il calcio è fatto così. Rispetto alle ultime gare abbiamo fatto un passettino indietro, sotto questo aspetto dovremo migliorare".

Tre punti utili per la classifica

Quello che rimane al Crotone è la consapevolezza di una classifica che inizia a sorridere, nonostante il ritardo dalle prime della classe.

Gli squali andranno ora ad affrontare nella 14^ giornata la Casertana in trasferta. Non sarà una partita una sfida facile visto che la compagine campana è reduce da cinque vittorie consecutive.

"Andremo a giocare uno scontro diretto - ha sottolineato a tal proposito Zauli - contro una squadra forte come la Casertana, arriveremo con cinque partite senza sconfitte".

Crotone, si cerca l'alternativa a Vitale

Una della assenze che si stanno avvertendo maggiormente nelle ultime giornate in casa rossoblù è quella del centrocampista Mattia Vitale.

Per sopperire a questa defezione il tecnico Lamberto Zauli sta effettuando degli esperimenti riadattando alcuni calciatori.

A tal proposito il tecnico rossoblù ha affermato: "A Latina penso che D'Ursi in quel ruolo sia stato uno dei migliori in campo, contro il Monterosi Tuscia invece ha giocato male. Non ha trovato lo spunto, non ha messo tecnica, per questo l'ho richiamato in panchina.

L'assenza di Mattia Vitale è importante perchè il ragazzo stava crescendo, riusciva a effettuare le due fasi di gioco, offensiva e difensiva".

Nella sfida di Caserta il Crotone non avrà i calciatori squalificati, dovrà fare a meno degli infortunati Andrea D'Errico e Mattia Vitale, ma dovrebbe recuperare il capitano Guillaume Gigliotti, assente contro il Monterosi Tuscia.