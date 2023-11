Rafaela Pimenta, manager e avvocata di Paul Pogba, è tornata a parlare del caso doping che ha coinvolto il suo assistito: “Stiamo lavorando a un appello, da avvocata so che è un tema che va trattato a livello legale, ma ho sempre una speranza”, ha detto la manager del francese in un’intervista al Guardian.

Pogba è risultato positivo al Dhea dopo la gara Udinese - Juventus dello scorso 20 agosto. Il francese è sospeso da metà settembre e ai primi di ottobre sono state effettuate le controanalisi sul campione b di urina come richiesto dallo stesso calciatore.

Adesso si attende la chiusura delle indagini e dopodiché comincerà il processo.

Parla Pimenta

Questi sono mesi molto duri per Paul Pogba che è stato sospeso dopo la riscontrata positività ad una sostanza proibita. Adesso, il francese è in attesa del verdetto e per lui il rischio di una lunga squalifica è concreto. Se Pogba non riuscirà a dimostrare la non intenzionalità rischia uno stop dai 2 ai 4 anni. Del momento che sta vivendo il francese ha parlato Rafaela Pimenta: “Quello che mi piace di lui è che qualsiasi cosa di negativo gli capiti, fa di tutto per trarne una lezione positiva”.

In questi mesi Pogba non è più andato alla Continassa poiché la sospensione prevede l’isolamento rispetto al resto della squadra.

In ogni caso il centrocampista sta comunque sentendo e vedendo privatamente i compagni della Juventus che gli stanno dimostrando la loro vicinanza. Inoltre, Pogba può contare sul totale sostegno della sua manager Pimenta: “A Paul sarò sempre vicino, è parte della mia vita, e sono grata per come mi tratta e per il rispetto che ci dà".

La Juventus aspetta l’evoluzione della situazione

La Juventus, in questi mesi, è spettatrice della vicenda che ha coinvolto Paul Pogba. Il giocatore non ha comunicato alla società di aver assunto un integratore alimentare che è poi é risultato essere la causa della positività al Dhea. Il calciatore è risultato positivo anche alle controanalisi e in seguito a questo esito, la Juventus ha deciso di sospendergli lo stipendio.

Il club bianconero, in caso di lunga squalifica del francese, valuterà anche la possibilità di risolvere il contratto.

In ogni caso Pogba salterà tutta la stagione e per questo motivo Cristiano Giuntoli sta cercando un altro centrocampista da inserire in rosa. Anche perché la mediana della Juventus risente pure dell’assenza di Nicolò Fagioli coinvolto nel caso scommesse. Adesso, però, si attende l’esito dell’appello di cui ha parlato Rafaela Pimenta e solo allora si avrà una visione più chiara di quello che sarà il futuro di Paul Pogba.