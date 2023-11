Il Crotone vince per 1-0 contro il Brindisi nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C 2022-2023. A decidere il match è stata una rete di Orazio Pannitteri, siglata al 23° della prima frazione di gioco. C'è soddisfazione al termine dell'incontro nella parole rilasciate in conferenza stampa dall'allenatore dei calabresi Lamberto Zauli, che si è soffermato in particolare sulla prestazione di Vinicius.

Gli squali giocheranno la fase successiva del torneo, sempre in gara unica, a Catania il 29 novembre 2023.

Crotone, Zauli soddisfatto

Sono diversi gli elementi positivi che il tecnico del Crotone Lamberto Zauli ha potuto registrare nella gara contro i pugliesi nella conferenza stampa post gara: "Stiamo puntando dopo Messina di migliorare l'atteggiamento difensivo - ha dichiarato - nelle ultime due partite ci siamo riusciti a non prendere gol.

Vediamo se i nostri miglioramenti sotto questo aspetto continueranno anche nella prossima gara. Impressioni? Ho detto ai ragazzi che queste sono gare fondamentali. Si pensa sempre che quando giocano le seconde linee la gara non abbia importanza, invece questa è stata l'occasione per gratificare calciatori rimasti fuori per scelte dell'allenatore di turno".

Vinicius, il Crotone ha l'arma in più

Tra i calciatori che si sono messi particolarmente in mostra contro il Brindisi ci sono l'attaccante Orazio Pannitteri e il centrocampista brasiliano Vinicius. E proprio a proposito dei giocatori che vengono impiegati meno spesso Zauli ha detto: "Nelle partite i calciatori devono farsi trovare pronti. I giudizi possono cambiare in pochi secondi, lo abbiamo visto con Vinicius, c'era scetticismo, è arrivato dal Brasile e non ha una grande struttura.

Poi sono bastati pochi allenamenti per capire il suo valore e si è visto anche in campo. Ho avuto modo di vedere in partita anche altri calciatori ed effettuare una diverse valutazione".

Crotone, occhi al Monterosi Tuscia

Dopo la gara contro il Brindisi di Coppa Italia di Serie C, il Crotone tornerà a giocare in campionato nel weekend.

Domenica 12 novembre alle ore 14 i rossoblù ospiteranno il Monterosi Tuscia, squadra attualmente ultima in classifica. Il match avrà un grande valore per gli squali, reduci da quattro risultati utili consecutivi.

Il Crotone non avrà a disposizione i centrocampisti Andrea D'Errico e Mattia Vitale e potrebbe dover rinunciare ancora al difensore Federico Papini, che ha accusato un risentimento muscolare a poche ore dalla gara contro il Brindisi.