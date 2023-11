Archiviata la vittoria casalinga nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C, il Crotone di Lamberto Zauli ha ripreso nella giornata di giovedì 9 novembre gli allenamenti in vista del turno della 13^ giornata di Serie C. All'Ezio Scida arriverà il Monterosi Tuscia, squadra allenata dal tecnico Roberto Taurino. I laziali, attualmente ultimi in classifica, per risollevarsi non potranno far altro che puntare alla vittoria contro una delle squadre più blasonate del girone C. Negli unici due precedenti il Crotone ha sempre ottenuto punti contro il Monterosi Tuscia, con una vittoria e un pareggio.

Crotone, tradizione favorevole

Sono state finora tre le sfide svolte tra Crotone e Monterosi Tuscia: due partite ufficiali e una gara amichevole. Nel campionato 2022-2023 il Crotone ha sfidato il Monterosi Tuscia nel girone d'andata (a Viterbo) ottenendo un 1-1 con reti siglate da Chiricò per i calabresi e Costantino per i laziali. Nella sfida di ritorno il Crotone era riuscito a vincere per 1-0 con rete ancora una volta di Chiricò.

Poi in estate, questa volta in un test amichevole, il Crotone era riuscito a ottenere un pareggio in trasferta con un punteggio finale di 1-1, deciso ancora una volta dalle reti di Chiricò e di Rossi.

Monterosi Tuscia, l'avversario dei rossoblù è ultimo in classifica

Il Monterosi Tuscia guidato dal tecnico Roberto Tuarino ha trovato delle difficoltà in questo inizio di torneo, ottenendo al momento solamente una vittoria (0-2) sul campo del Sorrento.

I Tori della Tuscia, ultimi in classifica, hanno giocato questa prima parte di stagione adoperando il modulo 3-5-2, puntando sulla vena realizzativa dell'attaccante Rocco Costantino, che peraltro nello scorso mese di gennaio accostato proprio al Crotone nella sessione di calciomercato invernale.

I biglietti in vendita

La gara tra Crotone e Monterosi Tuscia è in programma domenica 12 novembre a partire dalle ore 14 allo stadio comunale "Ezio Scida". In vista di questo appuntamento la società calabrese ha comunicato le modalità e il costo dei tagliandi che potranno essere acquistati online tramite VivaTicket e nei punti vendita autorizzati.

Sarà possibile effettuare l'acquisto anche presso il punto vendita di via Giuseppe Di Vittorio solamente nella giornata di sabato 11 novembre dalle ore 10 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19 e domenica 12 novembre dalle ore 10 fino al fischio d'inizio ed esaurimento della fila. I prezzi sono riportati nella sezione apposita sul sito ufficiale del club calabrese.