Viste le lunghe assenze di Fagioli e Pogba, la Juventus è alla ricerca di almeno un centrocampista da inserire in organico a gennaio. Fra i possibili obiettivi della società bianconera, ci sarebbe anche Khephren Thuram, classe 2001 attualmente al Nizza. Non sarà però facile portarlo nella società bianconera a stagione in corsa, per questo la Juventus starebbe valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica gradita alla società francese. In particolare circola in tal senso il nome di Samuel Iling-Junior, centrocampista laterale sinistro in scadenza di contratto a giugno 2025 e che in questo inizio di stagione ha raccolto poco minutaggio.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Khephren Thuram

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Khephren Thuram del Nizza nel mercato di gennaio. La società francese lo valuta non meno di 40 milioni di euro e attualmente sembra difficile che lo lasci partire nel Calciomercato invernale, visto che Nizza è in lotta per il campionato e non intende indebolire il proprio organico.

C'è una inoltre forte concorrenza per Thuram da parte di club di alto livello come Liverpool e Bayern Monaco, i quali hanno anch'essi manifestato interesse per il giocatore.

Dal canto suo la Juventus potrebbe valutare l' inserimento nella trattativa di un giovane giocatore gradito alla società francese: difficilmente sarà uno fra Yildiz o Huijsen, che la società bianconera difficilmente lascerà partire, è più probabile invece che sia Samuel Iling-Junior, valutato circa 20 milioni di euro.

Il mercato di gennaio 2024 della Juventus per il centrocampo

La Juventus lavora ad altri nomi per rinforzare il centrocampo in previsione del mercato di gennaio. Nel campionato francese, oltre a Khephren Thuram, gioca un altro giocatore che piace molto alla società bianconera: Habib Diarra dello Strasburgo, che la Juve ha seguito anche nel recente calciomercato estivo.

A proposito di alcuni elementi che giocano nel campionato inglese, i bianconeri valutano Kalvin Phillips del Manchester City, che potrebbe arrivare in prestito, ma anche Thomas Partey dell'Arsenal. Il giocatore ghanese però a inizio 2024 sarà impegnato con la nazionale nella Coppa d'Africa e salterà diverse partite fra gennaio e febbraio, per questo attualmente sembra più probabile l'arrivo in bianconero dell'inglese.