E' ormai prossima a disputarsi la 13esima giornata di Serie C con il Crotone che per l'occasione ospiterà il Monterosi Tuscia, squadra al momento ultima in classifica. Dopo quattro risultati utili consecutivi in campionato e una vittoria con passaggio del turno in Coppa Italia, il Crotone di Lamberto Zauli cerca dunque conferme in casa nonostante alcune assenze pesanti.

Crotone, Zauli concentrato

A poche ore dalla gara è stato il tecnico del Crotone Lamberto Zauli a prendere la parola per fare il punto in vista del match. "Il Monterosi domani arriverà per giocarsi le sue carte per la salvezza e noi per il nostro obiettivo - ha dichiarato il tecnico dei calabresi - Dico sempre alla squadra che il primo avversario di una squadra è se stessa quindi noi dobbiamo pensare a giocare domani al massimo delle proprie potenzialità e di conseguenza verrà sicuramente il risultato, perché reputo che il Crotone possa vincere tante gare di questo campionato: però bisogna entrare in campo da squadra vera e voler fare una grande partita".

Un gruppo competitivo

Nella gara del Secondo Turno Eliminatorio di Coppa Italia contro il Brindisi, vinta per 1-0, il Crotone ha dimostrato di poter contare su seconde linee che si sono dimostrate molto valide, ecco che alcuni dei calciatori impiegati in Coppa potranno tornare utili già dalla gara contro il Monterosi Tuscia. "C'è grande stima verso tutti i calciatori, la qualità tecnica si nota anche in allenamento. Le partite danno qualche conferma sia allo staff tecnico che a loro stessi che acquisiscono in termini di autostima. Sicuramente abbiamo risorse importanti, durante le partite ci sono tante variabili e ognuno di questi ragazzi deve sentirsi protagonista".

Crotone, occhi puntati sulla difesa

Uno dei problemi che nel corso della prima parte di stagione ha impedito al Crotone di conquistare delle vittorie che sembravano alla portata è stato sicuramente il rendimento della difesa. Nelle ultime due gare i calabresi hanno ottenuto punti senza subire gol, un dato che lascia ben sperare.

"Nel nostro recente passato - ha affermato Zauli al riguardo - abbiamo preso gol a Foggia e Giugliano, poi tre contro il Messina. Proprio contro i siciliani abbiamo reagito da squadra "ferita". Abbiamo fatto valutazioni, confronti sul fatto che ci mancasse poco per arrivare a prendere pochi gol. Nella partite contro Latina e Brindisi c'è stato un atteggiamento diverso della difesa, ma in generale della squadra e questo ha fatto la differenza".

Per quanto riguarda gli effettivi a disposizione, dalla lista dei convocati sono stati esclusi Andrea D'Errico, Mattia Vitale, Alberto Lucano e Guillaume Gigliotti tutti a causa di problemi fisici. Torna invece a disposizione il difensore Federico Papini che aveva saltato il turno di Coppa Italia per un fastidio muscolare.