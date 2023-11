In attesa di capire quale sarà il futuro di Alexis Sanchez e Marko Arnauovic, la dirigenza dell'Inter starebbe seguendo Artem Dovbyk del Girona e Nikola Krstovic del Lecce. Per quanto riguarda la corsia di destra, invece, circola il nome di Buchanan anche se i rumors circa un possibile ritorno di Achraf Hakimi a Milano non si sono ancora spenti.

Gli obiettivi per l'attacco

Sanchez e Arnautovic potrebbero non prolungare i rispettivi rapporti di lavoro alla Pinetina: un solo gol in due e tante, troppe gare saltate per infortunio, ecco che lo staff di Marotta starebbe seguendo profili alternativi.

Dovbyk del Girona ha già firmato 6 gol e 4 assist nelle prime 12 gare di Liga e costa attorno ai 20 milioni di euro, una cifra non proibitiva con Inzaghi che troverebbe finalmente il sostituto ideale di Edin Dzeko trattandosi di un calciatore possente e alto quasi 190 cm. Il bomber del Lecce sarebbe invece un jolly offensivo che garantirebbe le giuste rotazioni considerati i tanti impegni previsti per Lautaro Martinez e compagni durante la stagione. Il centravanti scovato da Pantaleo Corvino ha una valutazione d circa 15 milioni di euro e sarebbe già finito sul taccuino di diversi club europei. L'ottimo impatto avuto in questi mesi nel campionato italiano avrebbe già destato anche Marotta e Piero Ausilio stregati dall'intensità e cattiveria agonistica che il bomber sta esibendo in Salento.

Se ne parlerà in estate.

L'indiscrezione su Hakimi e l'obietto Buchanan

Anche sugli esterni l'Inter ha bisogno di forze fresche: Juan Cuadrado non è praticamente mai stato a disposizione, e considerato che l'alternativa oltre a Dumfries, Matteo Darmian, è avanti con l'età il club dovrà per forza di cose intervenire.

Tajon Trevor Buchanan del Bruges potrebbe allora il sostituto ideale: il costo del suo cartellino sarebbe di circa 20 milioni di euro e le sue caratteristiche si incastrerebbero alla perfezione con i dettami tattici nerazzurri.

Per Buchanan già 2 gol nelle prime 8 gare di questa stagione.

Sullo sfondo rimane comunque l'indiscrezione relativa al possibile ritorno di Achraf Hakimi, ad alimentare i rumors in tal senso nelle ultime ore è stato il giornalista sportivo Filippo Tramontana: "La volontà di Hakimi è quella di tornare all'Inter - ha dichiarato Tramontana sul suo canale Youtube - mettiamo subito le mani avanti, non è che ogni giorno va a bussare ai proprietari del Paris Saint-Germain per dire me ne voglio voglio andare via, voglio tornare a Milano, ma l'idea c'è".

La trattativa è tuttavia molto complessa anche solo da ipotizzare: all'ombra della Tour Eiffel l'esterno percepisce uno stipendio molto elevato per il budget nerazzurro, quasi 10 milioni netti l'anno, e il PSG è una big del calcio mondiale che ne ha pagato il cartellino 70 milioni di euro, trovare l'incastro inverso per imbastire un'operazione con tappe invertite appare ad oggi ipotesi assai remota.