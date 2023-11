Il Crotone vince ancora e conquista tre punti importanti nella gara casalinga della 15^ giornata di Serie C contro il Potenza. Il successo per 2-1 porta le firme di Marco Tumminello e Guido Gomez, giunti ora entrambi a quota sette reti stagionali. Per il Crotone di Lamberto Zauli si tratta del settimo risultato utile consecutivo, l'ottavo se si tiene conto anche del passaggio del turno di Coppa Italia di categoria. Gli squali escono però decimati dalla contesa, viste le squalifiche che subiranno Marco Tumminello e Alessio Tribuzzi (ammoniti da diffidati), oltre all'espulso Daniel Leo.

Crotone, tre punti d'oro

Il Crotone è passato in vantaggio al 13' grazie a un gol dalla distanza di Marco Tumminello, poi al 54' è arrivato il raddoppio di Guido Gomez. La sfida si è complicata per gli squali nel finale per via dalla rete all'84' di Giovanni Volpe per gli ospiti e per il doppio giallo arrivato all'85' per Daniel Leo. A quel punto il tecnico Lamberto Zauli ha dovuto ridisegnare la squadra, richiamando in panchina Raffaele Cantisani, che era da poco entrato in campo. Il risultato non è comunque più cambiato e i calabresi hanno portato così a casa i tre punti.

Tumminello e Gomez, coppia gol

A mettersi in mostra contro il Potenza sono stati in particolare gli attaccanti Marco Tumminello e Guido Gomez.

Entrambi protagonisti della ripresa del Crotone in questa fase della stagione e autori di una rete a testa nel match contro i lucani. Con sette reti stagionali ciascuno, la coppia di attaccanti ha messo a segni 14 delle 23 reti realizzate dalla squadra.

Meno incoraggiante è invece la difesa dei rossoblù, che in 15 giornate ha incassato 21 reti, dimostrandosi una delle peggiori retroguardie fra le squadre del girone C che hanno ambizioni di alta classifica.

Tre squalificati nel match di Brindisi

Oltre ai tre punti maturati contro il Potenza il Crotone deve registrare una nota negativa. Si tratta di tre assenze che peseranno nella prossima sfida sul campo del Brindisi, in programma domenica 3 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Franco Fanuzzi. Si tratta di Marco Tumminello e Alessio Tribuzzi, già diffidati e quindi squalificati dopo essere stati ammoniti contro i lucani, oltre all'espulso Daniel Leo.

Questi tre assenti andranno ad aggiungersi a due infortunati di lungo corso come i centrocampisti Andrea D'Errico e Mattia Vitale.

Da valutare sarà la condizione di altri due calciatori assenti nelle ultime giornate: Guillaume Gigliotti e Davide Bove.