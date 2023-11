Denzel Dumfries, che tanto bene sta facendo nella prima parte di stagione potrebbe essere ceduto. Prestazioni che non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione di alcuni top club europei, tra cui il Real Madrid. Acquistato dal Psv Eindhoven per 14 milioni di euro, ora la sua valutazione è schizzata alle stelle, con l'Inter che sarebbe pronta a lasciarlo partire per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Uno dei nomi che con ogni probabilità infiammerà le prossime sessioni di Calciomercato è quello di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2025 e senza un'intesa di massima potrebbe essere messo sul mercato.

I Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra sui 100 milioni di euro più il cartellino di Armando Broja, valutato sui 20 milioni di euro ma il Napoli fa muro.

Real Madrid su Dumfries

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, non ha escluso nelle scorse settimane una cessione dolorosa come successo la scorsa estate con Marcelo Brozovic e André Onana. Visto che i nerazzurri faranno di tutto per non lasciare partire Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella il nome candidato a lasciare Milano sarebbe quello di Denzel Dumfries. L'esterno olandese sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, che è alla ricerca di un esterno con quelle caratteristiche, che possa dare maggiori soluzioni dal punto di vista tattico al prossimo allenatore, che difficilmente sarà Carlo Ancelotti, promesso sposo della Nazionale brasiliana.

Il classe 1996 è partito forte avendo già messo insieme due reti e tre assist in dodici partite di campionato, andando già meglio dello scorso anno, quando si era fermato a quota un gol. Ovviamente la società nerazzurra prenderà in considerazione solamente offerte che siano fuori mercato per il giocatore.

Chelsea su Osimhen ma il Napoli fa muro

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli tra gennaio e giugno, soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025. Il centravanti nigeriano sarebbe finito nel mirino del Chelsea, che è alla ricerca di un grande numero nove e in queste ultime sessioni ha già dimostrato di non badare a spese per rinforzare la rosa a disposizione di Mauricio Pochettino. Il club di Aurelio De Laurentiis ha rifiutato proposte importanti la scorsa estate ma qualcosa potrebbe cambiare tra qualche mese.