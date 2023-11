Nelle scorse ore il tecnico del Manchester City Pep Guadiola si è detto pronto a cedere tutti quei calciatori scontenti nella sua squadra, coinvolgendo così anche Kalvin Philips, centrocampista impiegato con il contagocce che piacerebbe alla Juventus. Il club bianconero a sua volta potrebbe però doversi guardare le spalle dall'Atletico Madrid, che secondo voci dalla Spagna avrebbe messo gli occhi addosso ad Adrien Rabiot.

Juventus, Guardiola apre alla cessione degli scontenti nel City, Giuntoli torna a pensare a Kalvin Philips

Kalvin Philips è uno dei giocatori accostati alla Juventus per il mercato di gennaio e nella giornata di ieri il suo allenatore Pep Guardiola, lo ha praticamente messo sul mercato.

Il tecnico spagnolo, intervenuto in conferenza stampa, ha dunque parlato di quei calciatori scontenti per il poco minutaggio concessogli nel City: "Venderò tutti quei giocatori che vogliono andarsene, e lo farei perfino al Manchester United se i club e il giocatore fossero contenti. Qualcuno andrà e qualcuno arriverà al suo posto, solo i piccoli club temono queste mosse". Kalvin Philips che farebbe parte di questa lista di elementi, avendo calcato il campo finora solo per 216 minuti divisi in tutte le competizioni giocate dal Manchester City, potrebbe dunque lasciare la compagine inglese nella prossima finestra di rafforzamento invernale, con la Juventus che starebbe studiando un piano per portarlo alla Continassa senza spendere troppo.

Giuntoli vorrebbe infatti intavolare una trattativa con i "Citizens" basata sul prestito secco con successivo diritto di riscatto fissato intorno a 25 milioni. Oltre a questo, il ds dei bianconeri Giuntoli potrebbe dover convincere lo stesso Kalvin Philips ad accettare il progetto Juventus, una squadra che l'inglese apprezzerebbe ma che non rientra in quelle formazioni in lotta per la qualificazione agli ottavi di Champions League, competizione che il classe '95 vorrebbe giocare.

A questo proposito il Newcastle potrebbe essere una delle più accreditate rivali per la Juventus ad acquisire il centrocampista inglese.

Juventus, su Rabiot starebbe piombando l'Atletico Madrid del Cholo Simeone

Oltre a rinforzarsi sulla linea mediana con nuovi calciatori, la Juventus potrebbe presto dover fare i conti con la situazione intorno ad Adrien Rabiot: il centrocampista francese andrà in scadenza di contratto al termine della stagione in corso e indiscrezioni dalla Spagna vorrebbero l'Atletico Madrid pronto a cogliere l'occasione per ingaggiarlo a parametro 0.

Un'evenienza che il ds Cristiano Giuntoli vorrebbe evitare e che starebbe cercando di prevenire trattando con la madre nonché agente di Rabiot. Le parti starebbero dunque parlando ma di tempo ne resta sempre meno.