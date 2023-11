Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto su calciomercato.com della Juventus e del momentaneo primato in classifica ottenuto dai bianconeri dopo la vittoria con il Cagliari. Anche Guido Vaciago, su Tuttosport, ha scritto della compagine piemontese, definendo l'attuale posizione in graduatoria degli uomini di Massimiliano Allegri miracolosa. Infine Sandro Sabatini su TikTok ha confrontato il momento positivo della Juventus con quello altrettanto negativo del Milan.

Juventus, Padovan esalta i bianconeri: 'Che siano primi in classifica con certi calciatori è un vero e proprio miracolo'

"Per la Juventus essere al primo posto, anche solo per un’altra mezza domenica, è un autentico miracolo" questo è il concetto che ha voluto rimarcare nel suo editoriale pubblicato sul portale calciomercato.com il giornalista sportivo Giancarlo Padovan. Quest'ultimo, nell'articolo ha poi aggiunto: "Ovvio che con Rugani e McKennie titolari, lo stesso Allegri nutra più di qualche dubbio a proposito della possibilità di vincere lo scudetto. Sicché, alla fine, il tecnico della Juve non è per nulla disonesto quando parla di quarto posto". Secondo Padovan infatti, McKennie sarebbe rimasto alla Juventus da comprimario dopo un'estate in cui la società piemontese avrebbe provato a cederlo e Rugani giocherebbe titolare unicamente per le necessità di una squadra costretta a mandarlo in campo dopo l'infortunio che ha colpito il capitano Danilo.

Padovan ha infine concluso il suo editoriale sottolineando come la crescita di questi giocatori potrebbe essere riconducibile ad una scelta di Allegri, che secondo il giornalista, amerebbe plasmare calciatori di basso livello per poi farli crescere sotto la sua egida.

Juve, Vaciago: 'Qualcuno dovrebbe rendersi contro del complessivo miracolo di una squadra in testa al campionato'

Anche il giornalista sportivo Guido Vaciago ha scritto un editoriale su Tuttosport dedicato alla Juventus e al momentaneo primo posto in classifica guadagnato dagli uomini di Allegri: "Risulta difficile esprimere un giudizio su Allegri perché incidono troppe variabili sugli ultimi tre anni e se la Juventus ha indubbiamente giocato male molte più partite di quelle giocate bene, qualcuno dovrebbe anche rendersi contro del complessivo miracolo di una squadra in testa al campionato dopo aver più volte schivato la distruzione psicoeconomica negli ultimi dodici mesi".

Sabatini: 'Forse la Juve non sa giocare bene ma di sicuro sa soffrire'

Infine, anche il giornalista Sandro Sabatini ha detto la propria opinione in merito alla Juventus sul suo canale TikTok, paragonando la compagine bianconera al Milan di Stefano Pioli: "Forse la Juve non sa giocare bene ma di sicuro sa soffrire. E questa è una qualità importante. A poche ore di distanza dal Milan, che forse sa giocare bene ma di sicuro non sa soffrire, la differenza nella lotta Scudetto è tutta qua. Con il pareggio di Lecce il Milan ne esce, mentre la Juve, grazie ai gol dei due difensori, ne entra di diritto. La Juve ha fatto della sofferenza il proprio stile di vita".